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Ghee: చలికాలంలో రోజూ ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఏం జరుగుతుంది?

life Nov 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Asianet News
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రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

నెయ్యిలో ఉండే ముఖ్యమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడతాయి.

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జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది

నెయ్యి జీర్ణ ఎంజైమ్‌ల ఉత్పత్తిని పెంచి జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అలాగే, మలబద్ధకం సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది.

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చర్మాన్ని కాపాడుతుంది

నెయ్యిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు చర్మం పొడిబారకుండా చూస్తాయి. చర్మం కాంతివంతంగా ఉండేలా చేస్తాయి.

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ఎనర్జీ లెవల్స్ పెరుగుతాయి

నెయ్యిలో 'మీడియం-చైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్' పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించి, రోజంతా యాక్టివ్‌గా ఉంచుతాయి.

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మెదడుకు రక్షణ

నెయ్యిలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఆలోచనా శక్తిని కూడా పెంచుతాయి.

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కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి

నెయ్యిలో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కీళ్ల నొప్పులను, కీళ్ల బిగుసుదనాన్ని తగ్గించడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.

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చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది

నెయ్యిలో కాంజుగేటెడ్ లినోలెయిక్ యాసిడ్ (CLA) ఉంటుంది. ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ముప్పును నివారిస్తుంది.

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