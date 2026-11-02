Ghee: చలికాలంలో రోజూ ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఏం జరుగుతుంది?

నెయ్యిలో ఉండే ముఖ్యమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మనల్ని కాపాడతాయి.
నెయ్యి జీర్ణ ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తిని పెంచి జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అలాగే, మలబద్ధకం సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది.
నెయ్యిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు చర్మం పొడిబారకుండా చూస్తాయి. చర్మం కాంతివంతంగా ఉండేలా చేస్తాయి.
నెయ్యిలో 'మీడియం-చైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్' పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించి, రోజంతా యాక్టివ్గా ఉంచుతాయి.
నెయ్యిలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఆలోచనా శక్తిని కూడా పెంచుతాయి.
నెయ్యిలో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కీళ్ల నొప్పులను, కీళ్ల బిగుసుదనాన్ని తగ్గించడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
నెయ్యిలో కాంజుగేటెడ్ లినోలెయిక్ యాసిడ్ (CLA) ఉంటుంది. ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ముప్పును నివారిస్తుంది.
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