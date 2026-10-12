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పట్టు చీరలతో ఈ జ్యువెలరీ వేసుకుంటే అందరి చూపు మీవైపే!

life Oct 12 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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హెవీ జుంకాలు

పట్టు చీరకు జతగా అందమైన గోల్డ్ జుంకాలు పెట్టుకుంటే మీ లుక్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. టెంపుల్ డిజైన్స్ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Instagram@aura_adorns
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గోల్డ్ హారం

పొడవైన గోల్డ్ హారం పట్టు చీరకు రాజసం తీసుకొస్తుంది. టెంపుల్ జ్యువెలరీ డిజైన్స్ పెళ్లిళ్లు, సంప్రదాయ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
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గోల్డ్ నెక్లెస్

గోల్డ్ నెక్లెస్ మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పట్టు చీరలతో నెక్లెస్ పెట్టుకుంటే అచ్చం పెళ్లి కూతురులా కనిపిస్తారు.

Image credits: Pinterest
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ముక్కు పుడక

లక్ష్మీదేవి చుట్టూ రాళ్లు పొదిగిన ఈ ముక్కుపుడక ముఖ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. పట్టుచీరలతో సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: aahaana_mooguthii instagram
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గోల్డ్ చోకర్

మెడకు దగ్గరగా ఉండే ఈ గోల్డ్ చోకర్ పట్టు చీరతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. రాయల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: Pinterest
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గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్

చేతినిండా గాజులు వేసుకుంటే చీర అందం రెట్టింపవుతుంది. వెడల్పాటి డిజైన్ గాజులు పట్టుచీరలతో సూపర్ గా ఉంటాయి.

Image credits: ladyzeal_ Instagram
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బంగారు పాపిడ బిళ్ల

నుదుటిపై అందంగా మెరిసే పాపిడ బిళ్ల ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది.

Image credits: Gemini AI

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