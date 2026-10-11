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4 తులాల్లో వచ్చే గోల్డ్ హారం డిజైన్లు చూసేయండి

life Oct 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Vaibhav Jewellers
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పెద్ద పెండెంట్ తో వచ్చే హారం

గుండ్రని పెండెంట్ తో వచ్చే హారం ఇది. హెవీ లుక్ వస్తున్నా కూడా దీని నాలుగు తులాలే.

Image credits: Tanishq
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కాసుల హారం

చిన్న కాసులతో చేసిన కాసుల హారం ఇది. జతగా లక్ష్మీదేవి రూపుతో ఉన్న పెండెంట్ కూడా వచ్చింది.

Image credits: Vaibhav jwellers
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మామిడి పిందెల హారం

మామిడి పిందెల డిజైన్ ఎంతో ఫేమస్. ఇక్కడ మామిడి పిందెల డిజైన్లతో నిండిన హారం ఉంది. దీనికి బరువు కూడ నాలుగు తులాల కన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq
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రూబీలతో వచ్చి హారం

మామిడి పిందెల డిజైన్లోనే ఇదొక్క ప్రత్యేకమైనది. రూబీలు, పచ్చలు కలిసిన హారం ఇది. వేసుకుంటే ఎవరైనా కళగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Vaibhav Jewellers
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కాసులతో కూడిన హారం

కొన్ని కాసులను చేర్చి తయారుచేసిన హారం ఇది. పూర్తిగా కాసుల పేరు అని చెప్పుకోలేము. కానీ వేసుకుంటే కళగా ఉంటుంది.

Image credits: Tanishq
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మోడ్రన్ మోడల్ హారం

కాస్త ఆధునిక లుక్ కావాలంటే ఇలాంటి హారం వేసుకోవాలి. ఇది చైన్ చాలా యూనిక్ గా ఉంటుంది.

Image credits: Vaibhav jwellers
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అందమైన హారం

తక్కువ బరువుతో హెవీ లుక్ కావాలంటే ఇలాంటి హారం ఎంపిక చేసుకోవాలి. 

Image credits: Vaibhav jwellers

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