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లిప్‌స్టిక్‌ ఇష్టం లేకపోతే దానికి బదులు వీటిని వాడండి

life Oct 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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లిప్ టింట్

గులాబీ రేకుల్లాంటి సహజమైన రంగు ఎక్కువసేపు ఉండాలంటే లిప్ టింట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది అంటుకోదు, త్వరగా చెరిగిపోదు. కాబట్టి పదే పదే టచ్-అప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అస్సలు ఉండదు.

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టింటెడ్ లిప్ బామ్

టింటెడ్ లిప్ బామ్స్ పెదాలకు మంచి తేమను, అందమైన లేత రంగును ఇస్తాయి. రోజూ కాలేజీకి, ఆఫీస్‌కు వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇది చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది.

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లిప్ క్రేయాన్

లిప్‌స్టిక్, లైనర్ రెండింటి ప్రయోజనాలను లిప్ క్రేయాన్స్ అందిస్తాయి. ఇవి పెదాలకు కచ్చితమైన ఆకృతిని ఇవ్వడంతో పాటు, పొడిబారని మృదువైన రంగును ఒకేసారి అందిస్తాయి.

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లిప్ అండ్ చీక్ స్టెయిన్

ఇందులో పిగ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మ్యాట్ ఫినిష్ ఇచ్చే దీన్ని పెదాలు, బుగ్గలు, కనురెప్పల మీద కూడా వాడొచ్చు. టింట్స్ కంటే ఇది ఎక్కువ రంగును ఇచ్చే మల్టీపర్పస్ ప్రొడక్ట్.

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టింటెడ్ లిప్ ఆయిల్

పెదాలు ఎప్పుడూ నిగనిగలాడుతూ, బొద్దుగా కనిపించడానికి లిప్ ఆయిల్ బాగా సహాయపడుతుంది. ఇది పెదాలకు లోతైన పోషణను, లేత రంగును, మెరిసే రూపాన్ని ఇస్తుంది.

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లిప్ లైనర్స్

మందపాటి లిప్‌స్టిక్ ఇష్టపడని వారు, క్రీమీ లిప్ లైనర్‌ను పెదవుల నిండా రాసుకోవచ్చు. ఇది పెదాలపై బరువుగా అనిపించకుండా తేలికగా ఉంచుతూనే, మంచి కవరేజీని ఇస్తుంది.

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టింటెడ్ లిప్ గ్లాస్

ఫంక్షన్లు లేదా పార్టీల సమయంలో పెదాలు మెరిసిపోవడానికి లిప్ గ్లాస్ వాడొచ్చు. ఇది పెదాలకు అద్దం లాంటి అందమైన షేడ్‌ను, అద్భుతమైన ప్రకాశాన్ని ఇస్తుంది.

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లిప్ సిరమ్

పెదాల పొడిదనం, పగుళ్లను తగ్గించి మృదువుగా మార్చే బెస్ట్ సొల్యూషన్ లిప్ సిరమ్. ఇది పెదాలను రక్షించడంతో పాటు, ఆకర్షణీయమైన గ్లాసీ లుక్‌ను కూడా ఇస్తుంది.

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