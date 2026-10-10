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Coin Necklace:పట్టుచీరల మీదకు మీ అందాన్ని పెంచే కాసుల నక్లెస్ డిజైన్లు

life Oct 10 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:South India Jewels
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ట్రెడిషనల్ కాసుల నక్లెస్..

ఇది ట్రెడిషనల్ కాసుల నక్లెస్. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.  లక్ష్మీదేవి కాసులతో ఉన్న ఈ హారం.. మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. 

Image credits: South India Jewels
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లీఫ్ కాసుల నక్లెస్..

ఇది కూడా కాసుల నక్లెసే. కానీ.. ఆ కాసుల డిజైన్ భిన్నంగా ఉంటుంది. రౌండ్ గా కాకుండా.. లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఇచ్చారు. మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: South India Jewels
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కాయిన్ హారం..

మెడలో రెండు వరుసల కాసుల హారాలు, మధ్యలో ఆకట్టుకునే లా మామిడి పిందెల లాకెట్ ఎటాచ్ చేశారు. ఈ సెట్.. మీకు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. వింటేజ్ లుక్ గ్యారెంటీ

Image credits: South India Jewels
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పీకాక్ డిజైన్ కాసుల హారం..

నెమలి డిజైన్ కలిగిన రూబీ  ముత్యాల లాకెట్ ని కాసుల పేరు నక్లెస్, హారానికి సెట్ చేశారు.  ఈ రెండింటి సెట్… పట్టుచీరల మీద మీ లుక్ ని చాలా  అందంగా మారుస్తుంది. 

Image credits: South India Jewels
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కాసుల చోకర్ డిజైన్..

ఈ హెవీ గోల్డ్ చోకర్ డిజైన్ ఎంతో చాలా డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తోంది. కాసుల పేరు నక్లెస్ అయనప్పటికీ… ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: South India Jewels
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రూబీ, పచ్చలతో...

ఇది ఇంకాస్త ట్రెండీగా ఉంది. రూబీలు, ముత్యాలు, పచ్చలతో… చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది ఏ రంగు చీరకు అయినా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: South India Jewels
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వింటేజ్ డిజైన్..

ఇది వింటేజ్ లుక్ ఇస్తుంది.  పాత కాలం మోడల్ అయినా ఇప్పటికీ అమ్మాయిలకు నచ్చే డిజైన్ ఇది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: South India Jewels
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ట్రెండీ డిజైన్..

అచ్చంగా బంగారంలో నక్లెస్ కావాలి అంటే. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.  ఎలాంటి పూసలు, ముత్యాలు లేకుండా. అచ్చంగా గోల్డ్ తో  చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: South India Jewels

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