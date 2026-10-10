Coin Necklace:పట్టుచీరల మీదకు మీ అందాన్ని పెంచే కాసుల నక్లెస్ డిజైన్లు

ఇది ట్రెడిషనల్ కాసుల నక్లెస్. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది. లక్ష్మీదేవి కాసులతో ఉన్న ఈ హారం.. మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఇది కూడా కాసుల నక్లెసే. కానీ.. ఆ కాసుల డిజైన్ భిన్నంగా ఉంటుంది. రౌండ్ గా కాకుండా.. లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఇచ్చారు. మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది.
మెడలో రెండు వరుసల కాసుల హారాలు, మధ్యలో ఆకట్టుకునే లా మామిడి పిందెల లాకెట్ ఎటాచ్ చేశారు. ఈ సెట్.. మీకు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. వింటేజ్ లుక్ గ్యారెంటీ
నెమలి డిజైన్ కలిగిన రూబీ ముత్యాల లాకెట్ ని కాసుల పేరు నక్లెస్, హారానికి సెట్ చేశారు. ఈ రెండింటి సెట్… పట్టుచీరల మీద మీ లుక్ ని చాలా అందంగా మారుస్తుంది.
ఈ హెవీ గోల్డ్ చోకర్ డిజైన్ ఎంతో చాలా డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తోంది. కాసుల పేరు నక్లెస్ అయనప్పటికీ… ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది.
ఇది ఇంకాస్త ట్రెండీగా ఉంది. రూబీలు, ముత్యాలు, పచ్చలతో… చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది ఏ రంగు చీరకు అయినా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.
ఇది వింటేజ్ లుక్ ఇస్తుంది. పాత కాలం మోడల్ అయినా ఇప్పటికీ అమ్మాయిలకు నచ్చే డిజైన్ ఇది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
అచ్చంగా బంగారంలో నక్లెస్ కావాలి అంటే. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. ఎలాంటి పూసలు, ముత్యాలు లేకుండా. అచ్చంగా గోల్డ్ తో చాలా అందంగా ఉంటుంది.
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