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Bangles Set:పట్టుచీరల మీదకు మ్యాచింగ్ గాజుల సెట్స్.. చూపు తిప్పుకోలేరు

life Sep 29 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:SparklesbyArchana
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ట్రెడిషనల్ గాజుల సెట్..

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ గాజుల కలయికతో పాటు మధ్యలో బంగారు కాసులతో పొందుపరిచిన అచ్చమైన సంప్రదాయ గాజుల సెట్ ఇది.

Image credits: SparklesbyArchana
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హైలెట్ లోటస్ సెట్..

ఎరుపు , తెలుపు రంగుల గాజుల మధ్యలో లక్ష్మీదేవి , తామర పువ్వుల డిజైన్లతో కూడిన రాయల్ కడాస్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి.

Image credits: SparklesbyArchana
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పర్పుల్ షేడ్ బ్యాంగిల్స్..

అందమైన షేడ్స్‌లో ఉన్న పర్పుల్ రంగు గాజుల మధ్యలో స్టోన్ వర్క్ గాజులు, సాంప్రదాయ డిజైన్లు అమర్చి ఉన్నాయి.  ఇవి చేతులకు మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: SparklesbyArchana
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చేతులకు నిండుగా సెట్..

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ గాజుల మధ్యలో పింక్ కలర్ తామర పూల డిజైన్లు, మధ్యలో లక్ష్మీదేవి రూపంతో ఉన్న గాజుల కాంబినేషన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: SparklesbyArchana
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క్రిస్టల్ బ్యాంగిల్స్..

మీ చీరకు మ్యాచింగ్  క్రిస్టల్ బ్యాంగిల్స్ తీసుకొని.. మధ్యలో ఘుంఘ్రూ గాజులు మిక్స్ చేసి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చేతులకు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: instagram
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కంప్లీట్ గాజుల సెట్..

ఇలాంటి గాజుల సెట్ ఒక్కటి ఉన్నా చాలు.  చాలా ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. చేతులకు వేసుకున్నా కూడా నిండుగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: SparklesbyArchana

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