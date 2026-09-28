గ్రీన్, పింక్ స్టోన్స్ ,చక్కటి హ్యాండ్క్రాఫ్టెడ్ డిజైన్తో కూడిన ఆకర్షణీయమైన గాజులు ఇవి. ఏ తరహా వేడుకల్లోనైనా ప్రత్యేకంగా కనిపించాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్
వివిధ రకాల డిజైన్లతో అరిమిన పద్ధతిలో అమర్చిన మల్టీ-కలర్ స్టోన్ గాజుల సెట్ ఇది. ప్రతి రోజు లేదా చిన్నపాటి వేడుకల్లో ధరించడానికి ఈ గాజులు అద్భుతంగా ఉంటాయి.
గ్రీన్ స్టోన్స్ , తెల్లని రత్నాలతో పొదిగిన ఈ గాజులపై లక్ష్మీదేవి డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. పండగలు, ప్రత్యేక వేడుకలకు ఈ టెంపుల్ జ్యువెల్లరీ గాజులు చక్కటి లుక్ని ఇస్తాయి.
అందమైన టెంపుల్ నగిషీ పనితనంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ గాజులలో పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్ పొందుపరిచారు. సాంప్రదాయ చీరలపై ధరించడానికి ఈ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
మధ్యలో ఫ్లవర్ డిజైన్తో, మధ్యలో రంగురంగుల స్టోన్స్తో రూపొందించిన మోడరన్ గాజులు ఇవి. వెస్ట్రన్ , ట్రెడిషనల్ అవుట్ఫిట్స్ రెండింటికీ ఇవి చక్కగా సరిపోతాయి.
రూబీ , ఎమరాల్డ్ స్టోన్స్ నెమలి డిజైన్లతో కూడిన అందమైన గాజుల సెట్ ఇది. చేతికి నిండుగా కనిపించే ఈ కలెక్షన్ పార్టీ వేర్కు చాలా బాగుంటుంది.
ఇలాంటి డిజైన్ లో ఉన్న వైట్ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ అయితే.. చేతులకు అందాన్ని తెస్తాయి. మోడ్రన్ దుస్తులకు కూడా ఇవి బాగా సెట్ అవుతాయి.
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