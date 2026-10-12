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Bangles Set: ఎంత చూసినా తనివితీరని యాంటిక్ గాజుల కలెక్షన్

life Oct 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Sparklesbyarchana
Telugu

కలర్ ఫుల్ గాజుల కలెక్షన్..

పర్పుల్, తెలుపు రంగు గాజులతో పాటు కమలం పువ్వులు, దేవతా డిజైన్లతో అలంకరించిన అందమైన బ్యాంగిల్స్ సెట్. ఇది చూడగానే ఆకట్టుకునేలా ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌లో ఉంటుంది.

Image credits: Sparklesbyarchana
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టెంపుల్ బ్యాంగిల్స్..

పసుపు, నీలం రంగుల గాజులతో పాటు లక్ష్మీదేవి రూపాలు, అందమైన ఫ్లోరల్ డిజైన్లతో కూడిన టెంపుల్ బ్యాంగిల్స్. ఈ కాంబినేషన్ చాలా అందంగా, వినూత్నంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Sparklesbyarchana
Telugu

ట్రెడిషనల్ గాజులు..

మధ్యలో లక్ష్మీదేవి రూపాలు, ఇరువైపులా చిన్న రంగురాళ్లతో కూడిన క్లాసిక్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్ గాజులు. సింపుల్, ట్రెడిషనల్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

Image credits: Ajpunnagai
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యాంటిక్ బ్యాంగిల్ కలెక్షన్..

కెంపులు, పచ్చలు, లక్ష్మీదేవి రూపంతో కూడిన  హెవీ యాంటిక్ బ్యాంగిల్స్ కలెక్షన్. ఈ గాజులు చేతులకు మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Ajpunnagai
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లక్ష్మీదేవి మోటిఫ్ బ్యాంగిల్స్..

ఆకర్షణీయమైన పచ్చటి స్టోన్స్, లక్ష్మీదేవి మోటిఫ్స్‌తో తయారైన టెంపుల్ జ్యువెలరీ గాజుల సెట్. ఇది మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Ajpunnagai
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రిచ్ లుక్ ఇచ్చే బ్యాంగిల్ సెట్..

ఎరుపు, తెలుపు గాజుల మధ్యలో లక్ష్మీదేవి, నెమలి డిజైన్లతో రూపొందించిన గ్రాండ్ బ్రైడల్ బ్యాంగిల్స్ సెట్. ఇది చేతులకు మంచి రిచ్, ట్రెడిషనల్ లుక్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Sparklesbyarchana
Telugu

ట్రెండీ బ్యాంగిల్ సెట్..

ఆరెంజ్, గ్రీన్ గాజులతో పాటు వినాయకుడి డిజైన్లు , వైబ్రెంట్ స్టోన్ వర్క్ కలిగిన ట్రెండీ బ్యాంగిల్స్. ఇది పండుగలకు, ప్రత్యేక సందర్భాలకు మంచి ఎంపిక.

Image credits: Sparklesbyarchana
Telugu

కాసు బ్యాంగిల్స్..

లక్ష్మీదేవి కాసులను ఎటాచ్ చేసిన ఈ గాజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి.  వీటిని డైలీవేర్ కి కూడా ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: Ajpunnagai
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ట్రెడిషనల్ బ్యాంగిల్ సెట్..

ఆరెంజ్ కలర్ గాజులతో పాటు వినాయకుడి డిజైన్లు , ముత్యాల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ట్రెండీ బ్యాంగిల్స్ ఇవి.  చీరలకు మ్యాచింగ్ గా ఇవి బాగా సూట్ అవుతాయి.

Image credits: Sparklesbyarchana

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