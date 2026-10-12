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కూల్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపించేందుకు బెస్ట్ శారీస్ డిజైన్లు

life Oct 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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కాటన్ చీరలు

ఎండాకాలంలో శరీరాన్ని చల్లగా, గాలి ఆడేలా ఉంచడానికి ప్యూర్ కాటన్ చీరలు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి చెమటను సులభంగా పీల్చుకుని రోజంతా కంఫర్ట్‌గా ఉంచుతాయి.

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లినెన్ చీరలు

ఈ మధ్యకాలంలో మహిళల ఫేవరెట్ లిస్ట్‌లో లినెన్ చీరలు ఉంటున్నాయి. ఇవి చాలా తేలికగా ఉండి, శరీరానికి అతుక్కోకుండా మంచి ఫార్మల్ లుక్ ఇస్తాయి.

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మస్లిన్ చీరలు

మృదువుగా ఉండే మస్లిన్ ఫ్యాబ్రిక్ సమ్మర్‌కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇవి శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, చూడటానికి చాలా అందమైన లుక్ ఇస్తాయి.

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ఖాదీ చీరలు

పర్యావరణానికి అనుకూలంగా, పూర్తిగా సహజ పద్ధతిలో నేసిన ఖాదీ దుస్తులు ఎండాకాలంలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో బాగా సహాయపడతాయి.

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షిఫాన్ చీరలు

బరువు తక్కువగా ఉండి, గాలిలో తేలుతున్నట్లు అనిపించేవి షిఫాన్ చీరలు. ఇవి రోజంతా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మిమ్మల్ని యాక్టివ్‌గా ఉంచుతాయి.

Image credits: Pinterest

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