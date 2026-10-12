ఎండాకాలంలో శరీరాన్ని చల్లగా, గాలి ఆడేలా ఉంచడానికి ప్యూర్ కాటన్ చీరలు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి చెమటను సులభంగా పీల్చుకుని రోజంతా కంఫర్ట్గా ఉంచుతాయి.
ఈ మధ్యకాలంలో మహిళల ఫేవరెట్ లిస్ట్లో లినెన్ చీరలు ఉంటున్నాయి. ఇవి చాలా తేలికగా ఉండి, శరీరానికి అతుక్కోకుండా మంచి ఫార్మల్ లుక్ ఇస్తాయి.
మృదువుగా ఉండే మస్లిన్ ఫ్యాబ్రిక్ సమ్మర్కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇవి శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, చూడటానికి చాలా అందమైన లుక్ ఇస్తాయి.
పర్యావరణానికి అనుకూలంగా, పూర్తిగా సహజ పద్ధతిలో నేసిన ఖాదీ దుస్తులు ఎండాకాలంలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో బాగా సహాయపడతాయి.
బరువు తక్కువగా ఉండి, గాలిలో తేలుతున్నట్లు అనిపించేవి షిఫాన్ చీరలు. ఇవి రోజంతా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మిమ్మల్ని యాక్టివ్గా ఉంచుతాయి.
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