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డైలీవేర్ కి తక్కువ బడ్జెట్ లో వచ్చే బంగారు కమ్మలు ఇవిగో!

life Oct 12 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
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సింపుల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి సింపుల్‌గా, ట్రెండీగా ఉండే ఈ గోల్డ్ ఇయర్‌రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. 

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స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ని స్కూల్ పిల్లల నుంచి కాలేజీ అమ్మాయిల వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు. 

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హార్ట్ షేప్ స్టడ్స్

స్టోన్స్ పొదిగిన హార్ట్ షేప్ స్టడ్స్ రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

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హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

ముత్యం వేలాడుతున్నట్లు ఉన్న ఈ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా  తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి.

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ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

పూల డిజైన్ల ఇయర్ రింగ్స్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నప్పుతాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.

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మినిమల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

మినిమల్ లుక్ కోరుకునేవారికి చిన్న బంగారు స్టడ్స్ చక్కని ఎంపిక. ఇవి నీట్‌గా కనిపిస్తాయి. రోజువారీ వినియోగానికి అనువుగా ఉంటాయి.

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హెవీ లుక్ ఇయర్ రింగ్స్

లైట్ వెయిట్ లో హెవీ లుక్ ఇచ్చే ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఇవి ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా సెట్ అవుతాయి.

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