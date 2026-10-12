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Bridal Set: పెళ్లిళ్లకు అదిరిపోయే కంప్లీట్ బ్రైడల్ సెట్.. చూసేయండి

life Oct 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Vriskham
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ప్యూర్ గోల్డ్ సెట్...

ఇది కంప్లీట్ గోల్డ్ బ్రైడల్ సెట్.  లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ తో నక్లెస్, హారం, వడ్డాణం మ్యాచింగ్ లో ఉన్న యాంటిక్ సెట్ ఇది.  చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Vriskham
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మీనాకారీ వర్క్ బ్రైడల్ సెట్..

రంగురంగుల మీనాకారి వర్క్,  ఏనుగుల డిజైన్లతో కూడిన ప్రత్యేకమైన టెంపుల్ సెట్. ఇది రాయల్ , ట్రెండీ లుక్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Vriskham
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బ్రైడల్ జ్యూవెలరీ..

సంప్రదాయ లక్ష్మీ దేవి మోటిఫ్స్‌తో క్లాసిక్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్‌లో ఉన్న హెవీ బ్రైడల్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్. వధువులకు ఇది ఎంతో రిచ్,  గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Vriskham
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లక్ష్మీదేవి సెట్..

గ్రీన్ పూసల వెనక లక్ష్మీదేవి రూపం, సుందరమైన పూల డిజైన్లతో కూడిన అద్భుతమైన టెంపుల్ జ్యువెలరీ సెట్. గ్రీన్ కలర్ స్టోన్స్ దీనికి రిచ్ లుక్‌ని ఇస్తాయి.

Image credits: Vriskham
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యాంటిక్ హారం సెట్..

అష్టలక్ష్మి రూపాలతో రూపుదిద్దుకున్న సంప్రదాయ దేవతా డిజైన్ హారం, చోకర్ , వడ్డాణం కలయిక. ఇది సాంప్రదాయ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.

Image credits: Vriskham
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రాధాకృష్ణుల చిత్రాలతో..

రాధాకృష్ణుల విగ్రహాల డిజైన్‌తో బహుళ వర్ణాల మీనాకారి పనితనంతో కూడిన అందమైన హారాల సెట్. ఇది చూడగానే మంత్రముగ్ధులను చేసే అద్భుతమైన డిజైన్.

Image credits: Vriskham
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కెంపుల హారం..

పింక్ కలర్ స్టోన్స్ కెంపులు పొదిగిన లక్ష్మీదేవి టెంపుల్ చోకర్ , లాంగ్ హారం సెట్. ఇది ఏ రంగు చీర మీదకైనా చాలా చక్కగా నప్పుతుంది.

Image credits: Vriskham
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ఫ్లోరల్ హారం సెట్..

సంప్రదాయ గుండ్రని పువ్వుల డిజైన్లు , సున్నితమైన ముత్యాల కుందన్స్ తో కూడిన యాంటిక్ ఫినిష్ సెట్. సింపుల్, ఎగ్‌లెంట్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్.

Image credits: Vriskham
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టెంపుల్ సెట్..

అష్టలక్ష్మి , వైవిధ్యమైన కలర్ఫుల్ మీనాకారి డిజైన్లతో కూడిన ఆకర్షణీయమైన టెంపుల్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్. ఫంక్షన్లలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఈ డిజైన్ ఉంటుంది.

Image credits: Vriskham

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