Bridal Set: పెళ్లిళ్లకు అదిరిపోయే కంప్లీట్ బ్రైడల్ సెట్.. చూసేయండి

ఇది కంప్లీట్ గోల్డ్ బ్రైడల్ సెట్. లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ తో నక్లెస్, హారం, వడ్డాణం మ్యాచింగ్ లో ఉన్న యాంటిక్ సెట్ ఇది. చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
రంగురంగుల మీనాకారి వర్క్, ఏనుగుల డిజైన్లతో కూడిన ప్రత్యేకమైన టెంపుల్ సెట్. ఇది రాయల్ , ట్రెండీ లుక్ను అందిస్తుంది.
సంప్రదాయ లక్ష్మీ దేవి మోటిఫ్స్తో క్లాసిక్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్లో ఉన్న హెవీ బ్రైడల్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్. వధువులకు ఇది ఎంతో రిచ్, గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
గ్రీన్ పూసల వెనక లక్ష్మీదేవి రూపం, సుందరమైన పూల డిజైన్లతో కూడిన అద్భుతమైన టెంపుల్ జ్యువెలరీ సెట్. గ్రీన్ కలర్ స్టోన్స్ దీనికి రిచ్ లుక్ని ఇస్తాయి.
అష్టలక్ష్మి రూపాలతో రూపుదిద్దుకున్న సంప్రదాయ దేవతా డిజైన్ హారం, చోకర్ , వడ్డాణం కలయిక. ఇది సాంప్రదాయ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
రాధాకృష్ణుల విగ్రహాల డిజైన్తో బహుళ వర్ణాల మీనాకారి పనితనంతో కూడిన అందమైన హారాల సెట్. ఇది చూడగానే మంత్రముగ్ధులను చేసే అద్భుతమైన డిజైన్.
పింక్ కలర్ స్టోన్స్ కెంపులు పొదిగిన లక్ష్మీదేవి టెంపుల్ చోకర్ , లాంగ్ హారం సెట్. ఇది ఏ రంగు చీర మీదకైనా చాలా చక్కగా నప్పుతుంది.
సంప్రదాయ గుండ్రని పువ్వుల డిజైన్లు , సున్నితమైన ముత్యాల కుందన్స్ తో కూడిన యాంటిక్ ఫినిష్ సెట్. సింపుల్, ఎగ్లెంట్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్.
అష్టలక్ష్మి , వైవిధ్యమైన కలర్ఫుల్ మీనాకారి డిజైన్లతో కూడిన ఆకర్షణీయమైన టెంపుల్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్. ఫంక్షన్లలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఈ డిజైన్ ఉంటుంది.
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లిప్స్టిక్ ఇష్టం లేకపోతే దానికి బదులు వీటిని వాడండి
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