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Moringa Halwa : ఈ హల్వా తింటే చాలు..నీరసం కూడా నీరులా కరిగిపోతుంది

life Oct 12 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:AI
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మునగాకు హల్వా

మునగాకుతో కూర, పరోటా, పకోడీ లాంటివి మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ రెసిపీ గురించి తెలుసుకుందాం. అదే మునగాకు హల్వా. ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంతో పాటు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. 

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స్టెప్ 1

ముందుగా లేత మునగాకును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో పెట్టుకోండి. ఆకుల్లో చిన్న చిన్న కాడలు లేకుండా చూసుకోండి.

Image credits: Getty
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స్టెప్ 2

ఇప్పుడు గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మునగాకును బాగా ఉడికించండి. పది నిమిషాల తర్వాత నీటిని వంపేసి, ఆకులను మాత్రమే మిక్సీలో వేసి మెత్తని పేస్ట్‌లా పట్టుకోండి.

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స్టెప్ 3

ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేయండి. అందులో ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న మునగాకు పేస్ట్ వేసి బాగా కలపండి.

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స్టೆప్ 4

హల్వా చేసేటప్పుడు మంటను సిమ్‌లో ఉంచడం మర్చిపోవద్దు. మునగాకు పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు గరిటెతో బాగా కలుపుతూనే ఉండాలి.

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స్టెప్ 5

ఈ మిశ్రమంలో కొద్దిగా పాలు, మీ రుచికి సరిపడా చక్కెర వేసి ఉడికించండి. పాలు, చక్కెర బాగా కలిసి మిశ్రమం దగ్గరపడే వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి.

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స్టెప్ 6

చివరగా ఈ మిశ్రమంలో యాలకుల పొడి, నెయ్యిలో వేయించిన జీడిపప్పు, బాదం, కిస్మిస్ వేయండి. ఇవి హల్వా రుచిని మరింత పెంచుతాయి.

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వేడి వేడిగా సర్వ్ చేయండి

అంతే, ఎంతో రుచికరమైన మునగాకు హల్వా రెడీ. దీన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేయండి. చల్లారాక తిన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈరోజే ట్రై చేయండి!

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