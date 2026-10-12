Moringa Halwa : ఈ హల్వా తింటే చాలు..నీరసం కూడా నీరులా కరిగిపోతుంది

మునగాకుతో కూర, పరోటా, పకోడీ లాంటివి మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ రెసిపీ గురించి తెలుసుకుందాం. అదే మునగాకు హల్వా. ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంతో పాటు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
ముందుగా లేత మునగాకును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో పెట్టుకోండి. ఆకుల్లో చిన్న చిన్న కాడలు లేకుండా చూసుకోండి.
ఇప్పుడు గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మునగాకును బాగా ఉడికించండి. పది నిమిషాల తర్వాత నీటిని వంపేసి, ఆకులను మాత్రమే మిక్సీలో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా పట్టుకోండి.
ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేయండి. అందులో ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న మునగాకు పేస్ట్ వేసి బాగా కలపండి.
హల్వా చేసేటప్పుడు మంటను సిమ్లో ఉంచడం మర్చిపోవద్దు. మునగాకు పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు గరిటెతో బాగా కలుపుతూనే ఉండాలి.
ఈ మిశ్రమంలో కొద్దిగా పాలు, మీ రుచికి సరిపడా చక్కెర వేసి ఉడికించండి. పాలు, చక్కెర బాగా కలిసి మిశ్రమం దగ్గరపడే వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి.
చివరగా ఈ మిశ్రమంలో యాలకుల పొడి, నెయ్యిలో వేయించిన జీడిపప్పు, బాదం, కిస్మిస్ వేయండి. ఇవి హల్వా రుచిని మరింత పెంచుతాయి.
అంతే, ఎంతో రుచికరమైన మునగాకు హల్వా రెడీ. దీన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేయండి. చల్లారాక తిన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈరోజే ట్రై చేయండి!
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