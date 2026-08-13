Bracelets:అబ్బాయిలకు అదిరిపోయే బ్రేస్లేట్స్.. రాఖీకి బెస్ట్ గిఫ్ట్

చైన్ లింక్స్ డిజైన్ లో ఉండే ఈ బ్రేస్లేట్స్ అబ్బాయిల చేతులకు చాలా బాగుంటాయి. చాలా మ్యాన్లీగా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి డిజైన్ కాస్త హెవీ, ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది. ఎవరి చేతికి అయినా ఇలాంటి డిజైన్లు బాగా సూట్ అవుతాయి.
ఎక్కువ మంది అబ్బాయిలు ఇష్టపడే డిజైన్ ఇది. కడియం మోడల్ లో ఉంటుంది. ఆఫీసుకు కూడా డైలీ వేసుకోవచ్చు.
కడాపై సింపుల్ గా జాగ్వార్ ని డిజైన్ చేశారు. చాలా రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లో బడ్జెట్ ధరకే ఇది లభిస్తుంది.
ఈ మోడల్ కూడా చాలా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. చైన్ డిజైన్ లోనే కాస్త డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. అబ్బాయిల చేతులకు చాలా బాగుంటుంది.
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