బైక్ యాత్రలు, సాహసాలకు లడఖ్ ప్రసిద్ధి. ఎత్తైన పర్వతాలు, ట్రెక్కింగ్ వంటి వాటిని ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఆస్వాదించవచ్చు.
బీచ్లు, నైట్ లైఫ్ గోవాలోని ప్రధాన ఆకర్షణలు. ఇక్కడ స్నేహితులతో కలిసి వాటర్ స్పోర్ట్స్లో పాల్గొనవచ్చు. రుచికరమైన సీ ఫుడ్ ఆస్వాదించవచ్చు.
ట్రెక్కింగ్, రాఫ్టింగ్కు మనాలి ప్రసిద్ధి. చల్లని వాతావరణం, ప్రకృతి ప్రశాంతతను ఇక్కడ ఆస్వాదించవచ్చు.
కేరళలోని ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి మున్నార్ ఒక మంచి ఎంపిక. తేయాకు తోటలు, జలపాతాలు, ట్రెక్కింగ్, గుహలు, వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
సాహస క్రీడలు రిషికేశ్లోని ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇక్కడ రాఫ్టింగ్, జిప్లైన్ వంటి వినోదాలలో పాల్గొనవచ్చు. గంగా హారతిని చూసే అవకాశం కూడా ఉంది.
గోల్డెన్ సిటీగా పిలిచే జైసల్మేర్, సాహసాలు ఇష్టపడేవారికి అనువైంది. ఒంటె సవారీ, డెసర్ట్ క్యాంపింగ్, రాజస్థానీ జానపద కళారూపాలను ఇక్కడ ఆస్వాదించవచ్చు.
