చలికాలంలో తులసి మొక్కను ఇలా కాపాడుకోండి

చలికాలంలో తులసి మొక్క బలహీనపడి ఎండిపోయినట్టు అవుతుంది. మీరు తులసి మొక్కను బతికించుకోవాలంటే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను పాటించాలి.
తులసి మొక్క కాండం నల్లగా మారుతుంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని భావించాలి. ఇందుకోసం చిటికెడు పసుపు, చిటికెడు సైంధవ లవణం నీటితో కలిపి పేస్ట్ చేసి అప్లై చేయాలి.
పల్లెటూళ్లలో ఎక్కువగా పాటించే పద్ధతి ఇది. చెక్క కాలిన తరువాత వచ్చే బూడిదను తులసి మొక్క నాటిన మట్టి పైపొరలో కలపాలి.
ఈ పద్ధతి చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు. రాత్రి చలి ఎక్కువగా ఉంటే మట్టి కుండను లేదా ఏదైనా పెద్ద గిన్నెలను తులసిపై బోర్లించాలి. ఇది మొక్కను చలి నుంచి కాపాడుతుంది.
ఒక గ్లాసు నీటిలో పావు స్పూను బెల్లం తురుము, అల్లం తురుము వేసి మరిగించాలి. దాన్ని చల్లార్చి వారానికి ఒకసారి మొక్క అంచుల్లో పోయాలి. ఇది మట్టిలో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచుతుంది.
చాలామంది ఎండిన ఆకులను దీసి పడేస్తారు. కానీ చలికాలంలో వాటిని తీయకూడదు. ఇది మట్టిని వెచ్చగా ఉంచి, వేర్లను చలి నుంచి కాపాడుతుంది. అవన్నీ మొక్క మొదట్లోనే వేయడం మంచిది.
రాత్రిపూట చలి అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మొక్కని రాత్రి హాల్లో చల్లగాలి తగలకుండా కాపాడుకోవాలి. ఉదయం పూట బయటపెట్టుకోవాలి.
చలికాలంలో ఉదయం కొంత సమయం ఎండకాస్తుంది. ఆ సమయంలో ఎండ తగిలేలా తులసి మొక్కను ఉంచాలి.
బీపీని కంట్రోల్ చేసే 5 బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవిగో!
1 గ్రాములో గోల్డ్ రింగ్స్.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో
సమంత జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అదుర్స్
చియా సీడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?