ఈ మొక్కలు నీటిలో కూడా ఈజీగా పెరుగుతాయి!

gardening Dec 04 2025
పీస్ లిల్లీ

పీస్ లిల్లీని నీటిలో పెంచవచ్చు. ఇది తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరుగుతుంది.

స్పైడర్ ప్లాంట్

స్పైడర్ ప్లాంట్ చిన్న కాడలను నీటిలో వేసి పెంచవచ్చు. ఇది తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరిగే మొక్క.

లక్కీ బాంబూ

లక్కీ బాంబూ నీటిలో పెరిగే మొక్క. రెండు వారాలకు ఒకసారి నీటిని మార్చితే సరిపోతుంది. 

ఫిలోడెండ్రాన్

ఫిలోడెండ్రాన్ మొక్కలో చాలా రకాలున్నాయి. ఇది మట్టిలోనే కాదు, నీటిలో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.

పుదీనా

పుదీనాలో ఎన్నో గుణాలున్నాయి. ఇది మట్టిలోనే కాదు, నీటిలో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.

ఇంగ్లీష్ ఐవీ

ఇంగ్లీష్ ఐవీ పాకే మొక్క. ఇది నీటిలో కూడా బాగా పెరుగుతుంది. గాజు కంటైనర్‌లో పెంచితే అందంగా ఉంటుంది.

మనీ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్‌ నీటిలో కూడా చక్కగా పెరుగుతంది.  

