ఇవి తింటే జుట్టు రాలిపోతుంది జాగ్రత్త..!

షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు, షుగర్ ఉన్న డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతుంది.
నూనెలో వేయించిన ఆహారంలో అధిక మొత్తంలో అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతాయి.
కార్బోహైడ్రేట్లను ఎక్కువగా తీసుకోవడం జుట్టు ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
ఉప్పును ఎక్కువగా వాడటం కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు రావడానికి, హెయిర్ ఫాల్ పెరగడానికి కారణమవుతాయి.
కెఫిన్ను ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా కొందరిలో జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతుంది.
ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తాగే అలవాటు ఉన్నవారికి జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోయే అవకాశం ఉంది.
