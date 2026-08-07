Chicken Curry: చికెన్ కూరలో పెరుగు కలిపితే ఏమౌతుంది?

చికెన్ వండేటప్పుడు చాలా మంది పెరుగు కలుపుతూ ఉంటారు. కానీ, పెరుగు ఎందుకు కలుపుతారో చాలా మందికి తెలీదు. అసలు పెరుగు చికెన్ లో ఎందుకు కలపాలి?
పెరుగు చికెన్ను మెత్తగా చేస్తుంది. ఒకవేళ మీకు చికెన్ ముక్కలు గట్టిగా ఉండాలి అనిపిస్తే, పెరుగు కలపకపోవడమే మంచిది.
చికెన్కు పెరుగు పట్టించి, ఓ 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెడితే రుచి చాలా బాగుంటుంది.
పెరుగు కలిపిన చికెన్ను బయట కాకుండా ఫ్రిజ్లో పెడితే, మసాలాలు ముక్కలకు బాగా పడతాయి.
చికెన్లో పెరుగు కలిపేటప్పుడు మరీ పుల్లగా ఉన్న పెరుగు వాడొద్దు. దీనివల్ల వంటకం రుచి మారిపోయే అవకాశం ఉంది.
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