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Chicken Curry: చికెన్ కూరలో పెరుగు కలిపితే ఏమౌతుంది?

life Aug 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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చికెన్ లో పెరుగు కలుపుతున్నారా?

చికెన్ వండేటప్పుడు చాలా మంది పెరుగు కలుపుతూ ఉంటారు. కానీ, పెరుగు ఎందుకు కలుపుతారో చాలా మందికి తెలీదు. అసలు పెరుగు చికెన్ లో ఎందుకు కలపాలి? 

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గట్టిగా కావాలంటే కలపొద్దు

పెరుగు చికెన్‌ను మెత్తగా చేస్తుంది. ఒకవేళ మీకు చికెన్ ముక్కలు గట్టిగా ఉండాలి అనిపిస్తే, పెరుగు కలపకపోవడమే మంచిది.

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రుచి అదిరిపోతుంది

చికెన్‌కు పెరుగు పట్టించి, ఓ 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెడితే రుచి చాలా బాగుంటుంది.

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మసాలాలు బాగా పడతాయి

పెరుగు కలిపిన చికెన్‌ను బయట కాకుండా ఫ్రిజ్‌లో పెడితే, మసాలాలు ముక్కలకు బాగా పడతాయి.

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రుచిలో తేడా వస్తుంది

చికెన్‌లో పెరుగు కలిపేటప్పుడు మరీ పుల్లగా ఉన్న పెరుగు వాడొద్దు. దీనివల్ల వంటకం రుచి మారిపోయే అవకాశం ఉంది.

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