ఇంట్లో తులసి మొక్క ఎందుకు పెంచాలి?

life Dec 04 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది...

తులసి మొక్క సహజంగా గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. ఇది వాతావరణంలోని టాక్సిన్స్ అన్నింటినీ తొలగిస్తుంది. 

Image credits: Getty
పాజిటివ్ ఎనర్జీ

ఇంట్లో తులసి మొక్కను పెంచడం చుట్టూ పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపుతుంది. అందుకే ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి తులసి మొక్క పెంచుకోవాలి

Image credits: Getty
దోమలను దూరం చేస్తుంది

తులసి మొక్క ఘాటైన వాసన దోమలను, ఇతర కీటకాలను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తులసి మొక్కలో చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దగ్గు, జ్వరం వంటి వాటిని తగ్గించడానికి తులసి మొక్క సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
సంరక్షణ

తులసి మొక్కకు ఎక్కువ సంరక్షణ అవసరం లేదు. ఇది తక్కువ సంరక్షణతోనే బాగా పెరిగే మొక్క.

Image credits: Getty
సువాసనను వెదజల్లుతుంది

తులసి మొక్క చుట్టూ మంచి సువాసనను వెదజల్లుతుంది. ఇంట్లో తాజాదనాన్ని పెంచుతుంది.

Image credits: Getty
అందాన్నిస్తుంది

ఆవరణలో తులసి మొక్కను పెంచడం ఇంటికి మరింత అందాన్నిస్తుంది. ఇంట్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ తులసి మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty

