స్పైడర్ ప్లాంట్ వంటగదిలో పెడితే ఇంత మంచిదా?

life Dec 04 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది

వంటగదిలో స్పైడర్ ప్లాంట్ పెట్టడం వల్ల గదిలోని కాలుష్య కారకాలు తొలగిపోతాయి. గాలిని శుభ్రపరచడంలో స్పైడర్ ప్లాంట్ సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది

స్పైడర్ ప్లాంట్ నిత్యం ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. దీనివల్ల వంటగదిలో గాలి నిలిచిపోకుండా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
దుర్వాసనను తొలగిస్తుంది

వంటగదిలో దుర్వాసనను కూడా స్పైడర్ ప్లాంట్ తొలగిస్తుంది. ఇది వంటగదిలో తాజాదనాన్ని అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
సంరక్షణ

స్పైడర్ ప్లాంట్‌ పెంచేందుకు పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు.  అందుకే ఇది వంటగదిలో సులభంగా పెరిగేస్తుంది.

Image credits: Getty
తేమను నిలుపుతుంది

స్పైడర్ ప్లాంట్ తేమను విడుదల చేస్తుంది. ఇది పొడి వాతావరణాన్ని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
కీటకాలను దూరంగా..

వంటగదిలో తరచుగా రకరకాల పురుగులు, కీటకాలు వంటివి చేరుతూ ఉంటాయి. వాటి బెడదను స్పైడర్ ప్లాంట్ తొలగిస్తుంది.

Image credits: Getty
పెంపుడు జంతువులకు సురక్షితం

స్పైడర్ ప్లాంట్ వల్ల మనుషులకు, జంతువులకు ఎలాంటి హాని కలగదు. అందుకే ఈ మొక్కను వంటగదిలో పెంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
అందం కూడా

ఈ సాలీడు మొక్కలు చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి కాబట్టి.. వంటగది కూడా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Getty

