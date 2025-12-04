నాలుగు గ్రాముల్లోనే అదిరే గోల్డ్ మంగళసూత్రాలు

బంగారు మంగళసూత్రాలలో 4 గ్రాముల్లో తేలికైన, ఆధునిక, రోజువారీ వాడకానికి అనువైన డిజైన్లు ఉన్నాయి. ఇవి చూసేందుకు ట్రెండీగా ఉంటాయి.
4 గ్రాముల్లో మినిమల్ పూసల మంగళసూత్రం డిజైన్కు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. మధ్యలో చిన్న గుండ్రని లాకెట్టు, రెండు వైపులా పూసల గొలుసు ఉంటుంది. దీని ఖరీదు పాతికవేల రూపాయలు ఉంటుంది.
ఇందులో 2 సన్నని గొలుసులు ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో చిన్న లాకెట్టు ఉంటుంది. ఇవి చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. దీన్ని రూ. 30,000 రేంజ్లో వస్తుంది.
చిన్న లాకెట్టు, సన్నని గొలుసు ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ అధ్బుతంగా ఉంటుంది. దీన్ని రూ.30,000లోపే వచ్చేస్తుంది.
ఈ సర్క్యులర్ కట్ లాకెట్టు మంగళసూత్రంలో లాకెట్టు కట్వర్క్ స్టైల్లో ఉంటుంది. ఇది మీకు కావాలంటే దీన్ని రూ. 33,000 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.
చిన్న ఫంక్షన్లు, పూజలు, సాంప్రదాయ లుక్ కోసం ఇది ఉత్తమమైనది. దీన్ని రూ.27,000 నుంచి రూ.31,000 మధ్య చేయించుకోవచ్చు.
బార్ ఆకారపు లాకెట్టు ఉన్న ఈ మినిమల్ డిజైన్ ఆధునికంగా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్లు మీకు సుమారు రూ.26,000– నుంచి రూ.29,000 రేంజ్లో లభిస్తాయి.
అందరికీ నచ్చే మంగళసూత్రం ఇది. మెడలో నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తుంది. కేవలం నాలుగగ్రాముల్లోనే ఇది లభిస్తుంది.
