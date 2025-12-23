Telugu

ఎంగేజ్మెంట్ కి సూటయ్యే బంగారు ఉంగరాలు

life Dec 23 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
సాలిటైర్ గోల్డ్ రింగ్..

నిశ్చితార్థానికి ఉంగరం చాలా ముఖ్యం. సాలిటైర్ గోల్డ్ రింగ్ నిశ్చితార్థానికి ఒక మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది.

ఫ్లోరల్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్

ఈ ఉంగరంలో చిన్న చిన్న రాళ్లతో పాటు పూల డిజైన్ ఉంటుంది. ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ టచ్ ఇస్తుంది. నిశ్చితార్థ వేడుకకు ఈ ఉంగరం సరైన ఎంపిక.

డ్యూయల్ టోన్ గోల్డ్ రింగ్

పసుపు బంగారంలో డ్యూయల్ టోన్ గోల్డ్ రింగ్ తయారు చేస్తే చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో యువతకు ఇష్టమైన రింగ్‌గా ఇది నిలిచింది. 

హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్

హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్ డిజైన్ మీ చేతిని చాలా అందంగా మారుస్తుంది. మీది ప్రేమ వివాహం అయితే, కాబోయే భార్య చేతికి ఈ ఉంగరం ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది.

వింటేజ్ ఇన్‌స్పైర్డ్ గోల్డ్ రింగ్

ఈ డిజైన్‌లో వింటేజ్ ప్రేరేపిత గోల్డ్ రింగ్ డిజైన్ చాలా రాయల్ ప్యాటర్న్‌లో కనిపిస్తుంది. ఇది మీకు రాయల్, బెస్ట్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Getty

