పాల మీగడతో నెయ్యి ఎలా తయారు చేయాలి?

చలికాలంలో నెయ్యి శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది. ఇంట్లో తయారు చేసిన స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
ఇంట్లో నెయ్యి చేయడానికి పెద్దగా వస్తువులు అవసరం లేదు. ఫుల్ క్రీమ్ పాలు, ఒక పెద్ద గిన్నె, మిక్సీ లేదా కవ్వం ఉంటే చాలు.
పాలు కాచి చల్లారాక ఫ్రిజ్లో పెట్టండి. పైన పేరుకున్న మీగడను రోజూ తీసి వేరే గిన్నెలో వేయండి. 5-7 రోజులు మీగడ జమ అయ్యాక, తర్వాతి స్టెప్ మొదలుపెట్టొచ్చు.
జమ చేసిన మీగడలో కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసి కవ్వం లేదా మిక్సీతో చిలకాలి. దీనివల్ల వెన్న వేరుగా వస్తుంది. ఈ వెన్నను చిన్న మంటపై వేడి చేస్తే సువాసనగల నెయ్యి తయారవుతుంది.
ఇంట్లో చేసిన నెయ్యి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది. చలికాలంలో రోజూ కొద్దిగా నెయ్యి తింటే శరీరం ఫిట్గా ఉంటుంది.
