Telugu

పాల మీగడతో నెయ్యి ఎలా తయారు చేయాలి?

food-life Dec 23 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

చలికాలంలో నెయ్యి..

చలికాలంలో నెయ్యి శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది. ఇంట్లో తయారు చేసిన స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

కావాల్సిన పదార్థాలు

ఇంట్లో నెయ్యి చేయడానికి పెద్దగా వస్తువులు అవసరం లేదు. ఫుల్ క్రీమ్ పాలు, ఒక పెద్ద గిన్నె, మిక్సీ లేదా కవ్వం ఉంటే చాలు.

Image credits: Getty
Telugu

పాల నుంచి మీగడ తీసే పద్ధతి

పాలు కాచి చల్లారాక ఫ్రిజ్‌లో పెట్టండి. పైన పేరుకున్న మీగడను రోజూ తీసి వేరే గిన్నెలో వేయండి. 5-7 రోజులు మీగడ జమ అయ్యాక, తర్వాతి స్టెప్ మొదలుపెట్టొచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

మీగడ నుంచి వెన్న, నెయ్యి

జమ చేసిన మీగడలో కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసి కవ్వం లేదా మిక్సీతో చిలకాలి. దీనివల్ల వెన్న వేరుగా వస్తుంది. ఈ వెన్నను చిన్న మంటపై వేడి చేస్తే సువాసనగల నెయ్యి తయారవుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఇంటి నెయ్యి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు

ఇంట్లో చేసిన నెయ్యి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది. చలికాలంలో రోజూ కొద్దిగా నెయ్యి తింటే శరీరం ఫిట్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: Getty

రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు తాగితే ఏమౌతుంది?

రాత్రిపూట బొప్పాయి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహారాలు ఇవి..

రోజూ ఒక జామపండు తింటే ఏమౌతుంది?