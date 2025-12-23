ఈ ముత్యాల బ్లవుజులు వేసుకుంటే నగలు అవసరమే లేదు

పెర్ల్ కేప్తో నోరా ఫతేహి స్ట్రాప్లెస్ బ్లౌజ్ ధరించింది. ఇది ఆమెకు స్టైలిష్ దివా లుక్ను ఇస్తోంది. మీరు కూడా ఇలాంటి లుక్ను రీక్రియేట్ చేయొచ్చు.
ముత్యాలతో అలంకరించిన బ్లౌజ్ వేసుకుంది. దీనికి జతగా ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
నగలు వేసుకోవాలనిపించకపోతే, ముత్యాలతో అలంకరించిన బ్లౌజ్లు వేసుకుని ఫంక్షన్లో అందరికంటే భిన్నంగా కనిపించొచ్చు.
మీరు పెర్ల్ చీరతో పాటు ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి కూడా పెర్ల్ వర్క్ చేయించుకోవచ్చు. దీనికోసం మీరు టైలర్కి చెప్పాలి.
మీరు హాల్టర్ నెక్ పెర్ల్ బ్లౌజ్ను లెహంగాతో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి బ్లౌజ్లకు నెక్లెస్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం అనిపించదు.
రాధికా మర్చంట్ బ్లౌజ్లో స్లీవ్స్తో పాటు ముందు భాగంలో ముత్యాల లటకన్లను ఉపయోగించారు. ఇది చాలా అందంగా ఉంది.
పెద్ద ముత్యాలతో కుట్టిన బ్లవుజులు ఇవి. జాన్వీ ఇలాంటి బ్లవుజులు ఎంపిక చేసుకునేందుకు పెట్టింది పేరు
