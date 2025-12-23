Telugu

ఈ ముత్యాల బ్లవుజులు వేసుకుంటే నగలు అవసరమే లేదు

life Dec 23 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram/manishmalhotra05
స్ట్రాప్‌లెస్ పెర్ల్ బ్లౌజ్

పెర్ల్ కేప్‌తో నోరా ఫతేహి స్ట్రాప్‌లెస్ బ్లౌజ్ ధరించింది. ఇది ఆమెకు స్టైలిష్ దివా లుక్‌ను ఇస్తోంది. మీరు కూడా ఇలాంటి లుక్‌ను రీక్రియేట్ చేయొచ్చు.

Image credits: Instagram
డీప్ యు నెక్ పెర్ల్ బ్లౌజ్

ముత్యాలతో అలంకరించిన బ్లౌజ్ వేసుకుంది. దీనికి జతగా ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

Image credits: Etsy
బ్రాలెట్ పెర్ల్ బ్లౌజ్

నగలు వేసుకోవాలనిపించకపోతే, ముత్యాలతో అలంకరించిన బ్లౌజ్‌లు వేసుకుని ఫంక్షన్‌లో అందరికంటే భిన్నంగా కనిపించొచ్చు. 

Image credits: instagram
స్లీవ్స్‌కు ముత్యాలు

మీరు పెర్ల్ చీరతో పాటు ప్లెయిన్ బ్లౌజ్‌కి కూడా పెర్ల్ వర్క్ చేయించుకోవచ్చు. దీనికోసం మీరు టైలర్‌కి చెప్పాలి. 

Image credits: instagram
హాల్టర్ నెక్ పెర్ల్ బ్లౌజ్

మీరు హాల్టర్ నెక్ పెర్ల్ బ్లౌజ్‌ను లెహంగాతో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి బ్లౌజ్‌లకు నెక్లెస్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం అనిపించదు.

Image credits: Instagram
పెర్ల్ లటకన్ బ్లౌజ్

రాధికా మర్చంట్ బ్లౌజ్‌లో స్లీవ్స్‌తో పాటు ముందు భాగంలో ముత్యాల లటకన్‌లను ఉపయోగించారు. ఇది చాలా అందంగా ఉంది.

Image credits: Instagram
హెవీ ముత్యాల డ్రెస్

పెద్ద ముత్యాలతో కుట్టిన బ్లవుజులు ఇవి. జాన్వీ ఇలాంటి బ్లవుజులు ఎంపిక చేసుకునేందుకు పెట్టింది పేరు

Image credits: Jahnvi kapoor/Instagram

