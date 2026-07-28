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అమెరికాలోని టాప్ 10 ఫేమస్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్

life Jul 28 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:gemini
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న్యూయార్క్ సిటీ, న్యూయార్క్

న్యూయార్క్ సిటీని 'ది బిగ్ యాపిల్' అని పిలుస్తారు. టైమ్స్ స్క్వేర్, సెంట్రల్ పార్క్, స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ వంటి ఐకానిక్ ప్రదేశాలకు ఈ నగరం చాలా ఫేమస్!

Image credits: gemini
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లాస్ వెగాస్, నెవాడా

‘ప్రపంచ వినోద రాజధాని’ ఈ లాస్ వెగాస్. ఇక్కడ కాసినోలు, అద్భుతమైన షోలు, అదిరిపోయే నైట్ లైఫ్.. ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. 

Image credits: gemini
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లాస్ ఏంజిల్స్, కాలిఫోర్నియా

హాలీవుడ్ సందడితో పాటు, ఇక్కడి అందమైన బీచ్‌లు, యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ మ్యాజిక్‌ను తప్పక అనుభవించాలి.

Image credits: gemini
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శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, కాలిఫోర్నియా

గోల్డెన్ గేట్ బ్రిడ్జ్ అందాలను చూస్తూ, అల్కాట్రాజ్ ద్వీపం చరిత్రలో మునిగిపోండి.

Image credits: gemini
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వాషింగ్టన్ డి.సి.

అమెరికా చరిత్రను దగ్గరగా చూడాలంటే నేషనల్ మాల్, లింకన్ మెమోరియల్‌ను తప్పక సందర్శించాలి.

Image credits: gemini
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ఓర్లాండో, ఫ్లోరిడా

ఓర్లాండోను 'ప్రపంచ థీమ్ పార్క్ రాజధాని' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడి వాల్ట్ డిస్నీ వరల్డ్, యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ మ్యాజిక్‌ను ఎంజాయ్ చేయండి.

Image credits: gemini
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చికాగో, ఇల్లినాయిస్

ఇక్కడి ప్రత్యేకమైన ఆర్కిటెక్చర్‌తో పాటు మిలీనియం పార్క్, ఆర్ట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ అందాలలో మునిగిపోండి.

Image credits: gemini
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మయామి, ఫ్లోరిడా

అందమైన బీచ్‌లు, లిటిల్ హవానా, అదిరిపోయే నైట్ లైఫ్‌ను ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.

Image credits: gemini
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బోస్టన్, మసాచుసెట్స్

ఫ్రీడమ్ ట్రైల్, ఫెన్‌వే పార్క్‌లో అమెరికా చరిత్రను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించండి.

Image credits: gemini
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సియాటెల్, వాషింగ్టన్

సియాటెల్‌ను 'ఎమరాల్డ్ సిటీ' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడి పైక్ ప్లేస్ మార్కెట్, స్పేస్ నీడిల్ అందాలలో మైమరచిపోండి.

Image credits: gemini

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