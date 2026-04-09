కొన్నిసార్లు మొక్కల పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. అలాంటప్పుడు 'డిస్ప్రిన్' లేదా 'ఆస్పిరిన్' మాత్రలు వాడాలి. డిస్ప్రిన్ మాత్రలో 'శాలిసిలిక్ యాసిడ్' మొక్కల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
4 లీటర్ల నీటిలో 1 నుంచి 3 డిస్ప్రిన్ లేదా ఆస్పిరిన్ మాత్రలు తీసుకోండి. ఆ మాత్రలు నీటిలో బాగా కలిసిపోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ద్రావణాన్ని మొక్కల ఆకులపై స్ప్రే చేయాలి.
ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, నీళ్లు తక్కువైనప్పుడు లేదా పురుగుల బెడద ఉన్నప్పుడు ఈ శాలిసిలిక్ యాసిడ్ మొక్కను కాపాడుతుంది.
మధ్యాహ్నం పూట ఎండలో ఈ ద్రావణాన్ని స్ప్రే చేయవద్దు. ఉదయం పూట లేదా సాయంత్రం స్ప్రే చేయడం మంచిది. ప్రతి 2 నుంచి 3 వారాలకు ఒకసారి చల్లాలి.
ఇలా చేయడం వల్ల మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి. పురుగుల బెడద తగ్గుతుంది. మొక్కలకు ఎక్కువ పూలు, పండ్లు కాయడానికి సహాయపడుతుంది.
ఆస్పిరిన్ మాత్ర కూడా మార్కెట్లో సులువుగానే దొరుకుతుంది. అధిక వేడి, అధిక చలి, కీటకాల దాడి నుంచి మొక్కలను కాపాడతాయి.
టమోటా, దోసకాయ వంటి కూరగాయల మొక్కలు ఆస్పిరిన్ వల్ల బాగా వేగంగా ఎదుగుతాయి.
Kiwi Fruit: కివీ పండు తింటే ఇన్ని లాభాలా? తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!
Gold Black Beads: మెడకు అందాన్నిచ్చే నల్లపూసల దండ.. తక్కువ వెయిట్ లోనే
Kitchen Hack: బెండకాయ కట్ చేసినా చేతులకు జిగురు అంటకూడదా? ఈ టిప్ మీకే
Hair Care: వారానికోసారి ఈ మాస్క్ వాడినా జుట్టు రాలదు