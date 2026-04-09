కివీ పండు తింటే ఇన్ని లాభాలా? తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

food-life Apr 09 2026
Author: Kavitha G Image Credits: Getty
రోగనిరోధక శక్తి

కివీ పండులో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేసి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది.

మెరుగైన జీర్ణవ్యవస్థ

కివీ పండులో 'యాక్టినిడిన్' అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచడంలో కివీ పండు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

గుండె ఆరోగ్యం

కివీ పండు తినడం వల్ల రక్తపోటు (BP) అదుపులో ఉంటుంది. శరీరంలోని ట్రైగ్లిజరైడ్లను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.

చర్మ సౌందర్యం

కివీ పండులో విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, యవ్వనంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

కంటి చూపు

కివీలో ల్యూటిన్, జియాక్సంతిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కళ్లను ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుంచి, వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే మాక్యులార్ డీజెనరేషన్ నుంచి కాపాడతాయి.

ఎముకల బలోపేతం

కివీ పండులో విటమిన్ కె ఉంటుంది. ఇది శరీరం కాల్షియాన్ని గ్రహించడానికి, ఎముకల సాంద్రతను బలంగా ఉంచడానికి చాలా అవసరం.

బరువు తగ్గడానికి

కివీ పండులో కేలరీలు తక్కువ, ఫైబర్ ఎక్కువ. దీనివల్ల కడుపు నిండిన భావన కలిగి, అతిగా తినడాన్ని నియంత్రిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

నిద్ర నాణ్యత

రాత్రి పడుకునే ముందు కివీ పండు తినడం వల్ల నిద్ర బాగా పడుతుందని, నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

