Hair Care: వారానికోసారి ఈ మాస్క్ వాడినా జుట్టు రాలదు

జుట్టు రాలడం తగ్గించాలంటే ఉసిరికాయ ఒక అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఉసిరిలో ఉండే పోషకాలన్నీ జుట్టుకు బలాన్ని ఇచ్చి ఒత్తుగా ఉంచేలా చేస్తుంది.
ఉసిరిలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా చేస్తాయి. జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరమైన కొల్లాజెన్ను పెంచుతాయి. తెల్ల జుట్టు రాకుండా నివారిస్తాయి.
ఉసిరిని నూనె రూపంలో లేదా హెయిర్ మాస్క్గా జుట్టుకు పట్టించవచ్చు. ఇది చుండ్రును తగ్గించి, మాడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉసిరి మాడుపై రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించి, జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, జుట్టు రాలడాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆలివ్ ఆయిల్లో మూడు ఉసిరికాయల రసం కలిపి మరిగించాలి. చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి, 15 నిమిషాల పాటు బాగా మసాజ్ చేయాలి.
ఉసిరి పొడిని నీటిలో లేదా పెరుగులో కలిపి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఈ ప్యాక్ను జుట్టుకు, మాడుకు బాగా పట్టించాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో తలస్నానం చేయాలి.
ఎండబెట్టిన ఉసిరికాయలను కొబ్బరి నూనెలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ తర్వాత ఈ నూనెతో మాడుపై మసాజ్ చేస్తే జుట్టు రాలడం సమస్య అదుపులోకి వస్తుంది.
