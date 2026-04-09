Kitchen Hack: బెండకాయ కట్ చేసినా చేతులకు జిగురు అంటకూడదా? ఈ టిప్ మీకే

బెండకాయలు కట్ చేయడం చాలా మందికి చిరాకు తెప్పించే పని. ఎందుకంటే, వాటిని కట్ చేస్తున్నప్పుడు చేతులకు జిగురు అంటుకుంటుంది. ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టే చిట్కాలు ఇవి
బెండకాయలు కట్ చేసే చాక్ కి కొద్దిగా ఆవనూనె లేదా ఏదైనా వంట నూనెను రాయండి. ఇలా చేయడం వల్ల బెండకాయ జిగురు కత్తికి అంటదు, మీ చేతులకు కూడా తగలదు.
బెండకాయలు కట్ చేయడానికి ముందు, వాటిని కడిగి పూర్తిగా ఆరబెట్టడం ముఖ్యం. తేమ ఉంటే జిగురు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఒక కాటన్ క్లాత్తో బెండకాయలను బాగా తుడిచిన తర్వాతే కట్ చేయండి.
బెండకాయలు కట్ చేయడానికి ముందు, మీ చేతులకు, కత్తికి కొద్దిగా నిమ్మరసం రాసుకోండి. నిమ్మరసం జిగురును వెంటనే తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల బెండకాయలను సులభంగా కట్ చేయవచ్చు.
