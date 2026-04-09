Kitchen Hack: బెండకాయ కట్ చేసినా చేతులకు జిగురు అంటకూడదా? ఈ టిప్ మీకే

food-life Apr 09 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
చేతులకు జిగురు...

బెండకాయలు కట్ చేయడం చాలా మందికి చిరాకు తెప్పించే పని.  ఎందుకంటే, వాటిని కట్ చేస్తున్నప్పుడు చేతులకు జిగురు అంటుకుంటుంది. ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టే చిట్కాలు ఇవి 

Image credits: pinterest
నూనె రాయండి

బెండకాయలు కట్ చేసే చాక్ కి   కొద్దిగా ఆవనూనె లేదా ఏదైనా వంట నూనెను రాయండి. ఇలా చేయడం వల్ల బెండకాయ జిగురు కత్తికి అంటదు, మీ చేతులకు కూడా తగలదు.

Image credits: Freepik
బాగా తుడిచి ఆరబెట్టండి

బెండకాయలు కట్ చేయడానికి ముందు, వాటిని కడిగి పూర్తిగా ఆరబెట్టడం ముఖ్యం. తేమ ఉంటే జిగురు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఒక కాటన్ క్లాత్‌తో బెండకాయలను బాగా తుడిచిన తర్వాతే కట్ చేయండి.

Image credits: pinterest
నిమ్మరసం

బెండకాయలు కట్ చేయడానికి ముందు, మీ చేతులకు, కత్తికి కొద్దిగా నిమ్మరసం రాసుకోండి. నిమ్మరసం జిగురును వెంటనే తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల బెండకాయలను సులభంగా కట్ చేయవచ్చు.

Image credits: pinterest

