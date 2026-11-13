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ఇంట్లో పచ్చిమిర్చి విరగకాయాలంటే వీటిని మట్టిలో కలపండి చాలు

life Nov 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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నీరు వేయండి

పచ్చిమిర్చి మొక్కని పెంచేటప్పుడు మట్టిలో ఎప్పుడూ కాస్త తేమ ఉండేలా చూసుకోండి.  కానీ నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి.

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మట్టి మిక్స్

పచ్చిమిర్చి మొక్కలకు చెందిన మట్టిలో పశువుల ఎరువు (లేదా కంపోస్ట్), ఇసుక, కొబ్బరి పీచు సమపాళ్లలో కలిపి పాటింగ్ మిక్స్‌ను తయారు చేసుకోవాలి.

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శనగపిండి/ వేప పిండి

శనగపిండి లేదా వేప పిండిని నీటిలో నానబెట్టి, పులియబెట్టిన తర్వాత, ఆ నీటిని పలుచగా చేసి మొక్క మొదట్లో పోస్తే మంచిది.

Image credits: Getty
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పులియబెట్టిన గంజి నీరు

గంజి నీటిని పులియబెట్టి దానికి రెట్టింపు నీరు కలిపి పలుచగా చేసి మొక్కలకు పోయవచ్చు. మొక్క కొద్దిగా పెరిగిన తర్వాత దాని పైభాగాన్ని గిల్లి వేయాలి.

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గుడ్డు పెంకులు

మొక్క పూత దశకు చేరుకోగానే నీరు పోయడం తగ్గించాలి. కాల్షియం లోపం రాకుండా  ఉండాలంటే గుడ్డు పెంకులను మెత్తగా పొడి చేసి మొక్క మొదట్లో వేయాలి.

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ఉల్లిపాయ పొట్టు

ఇంట్లో వాడేసిన ఉల్లిపాయ పొట్టును నీళ్లలో నానబెట్టి ఆ నీటిని మొక్కలకు పోస్తే పూలు ఎక్కువగా పూస్తాయి.

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కోత కోయడం

మిరపకాయలు పండిన వెంటనే వాటిని కోసేయాలి. కాయలను ఎక్కువ కాలం మొక్కపైనే ఉంచితే కొత్త పూలు, కాయలు రావడం తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty

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