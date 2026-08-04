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ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నవారు అస్సలు తినకూడని ఫుడ్స్ ఇవే!

life Aug 04 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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వేయించిన ఆహారాలు

చిప్స్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, సమోసా, బర్గర్ వంటి వేయించిన ఆహారాలు తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అమాంతం పెరుగుతాయి. ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు వీటికి దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
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చక్కెర కలిపిన డ్రింక్స్

చక్కెర కలిపిన డ్రింక్స్ రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్‌ను అమాంతం పెంచేస్తాయి. వీటిలో ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీటికి దూరంగా ఉండాలి.

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అధిక తీపి ఉన్న పండ్లు

పండ్లు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినా, అధికంగా తీపి ఉండే పండ్లను రోజూ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. మామిడి పండు లాంటివి మితంగా తీసుకోవాలి.
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రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు

వైట్ బ్రెడ్, వైట్ రైస్, మైదాతో చేసిన పదార్థాలలో ఫైబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచుతాయి.

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మద్యం

ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లు మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచేస్తుంది. కాబట్టి దీనికి దూరంగా ఉండాలి.
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ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్

ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్‌లో అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఆర్టిఫిషియల్ స్వీటెనర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటివి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
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