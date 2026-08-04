చక్కెర కలిపిన డ్రింక్స్ రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ను అమాంతం పెంచేస్తాయి. వీటిలో ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
వైట్ బ్రెడ్, వైట్ రైస్, మైదాతో చేసిన పదార్థాలలో ఫైబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచుతాయి.
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