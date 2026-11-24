నాజూకైన గోల్డ్ చైన్కు చుట్టూ తెల్లని స్టోన్స్, పచ్చలు, కెంపులతో అలంకరించిన లక్ష్మీదేవి లాకెట్ ఎంతో నిండుగా ఉంది. దీనికి ఓవల్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్ పట్టుచీరలపైకి రాయల్ లుక్నిస్తాయి.
చిన్నపాటి లక్ష్మీ కాసుల వరుసకు ఒకవైపు కెంపులు, పచ్చలతో కూడిన మామిడి పిందె డిజైన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. చీరల మీద ధరిస్తే.. చాలా హుందాగా కనిపిస్తారు.
కెంపులు, పచ్చలు, తెల్లని రాళ్లతో పొదిగిన మామిడి పిందెల డిజైన్ ఈ నెక్లెస్కు ఎవర్గ్రీన్ అందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. పెళ్లిళ్లకు ట్రెడిషనల్ లుక్ కావాలి అనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్.
మృదువైన గోల్డ్ చైన్కు మెరిసే తెల్లని రాళ్లతో నిండిన గుండ్రని పెండెంట్, కింద చిన్న డ్రాప్స్ ఎంతో ఎలిగెంట్గా ఉన్నాయి. పార్టీలలో సింపుల్గా, గ్రాండ్గా కనిపించడానికి ఇదది బెస్ట్.
ఎర్రని కెంపుల వరుస, మధ్యలో పచ్చ రాయి, కింద ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్తో ఈ నెక్లెస్ చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తోంది. ముత్యాల జూంకాలు మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
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