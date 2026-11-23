మార్కెట్ నుంచి కొన్న మంచి పుదీనా కాడలను మనం నాటుకోవచ్చు. కింది ఆకులను తీసేసి, నీరు నింపిన చిన్న గ్లాసులో వాటిని ఉంచాలి. 4-5 రోజుల్లో కొత్త వేర్లు వస్తాయి.
పుదీనా పక్కలకు వ్యాపించే మొక్క. కాబట్టి లోతైన కుండీల కంటే వెడల్పాటి కుండీలు లేదా గ్రో బ్యాగ్లను ఎంచుకోవాలి. అడుగున రంధ్రాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
కోకోపిట్, ఎర్రమట్టి, కంపోస్ట్ను సమాన పరిమాణంలో కలిపి ఉపయోగించాలి. ఇది మట్టిలో తేమను నిలుపుకోవడానికి, వేర్లు సులభంగా వ్యాపించడానికి సహాయపడుతుంది.
పుదీనాకు రోజుకు కనీసం 4-6 గంటలు పాక్షిక సూర్యరశ్మి అవసరం. దీన్ని వంటగదిలో వెలుతురు, గాలి ఆడే కిటికీ దగ్గర లేదా బాల్కనీలో ఉంచవచ్చు.
పుదీనాకు ఎప్పుడూ మట్టిలో కొద్దిగా తేమ ఉండాలి, కానీ నీరు నిలిచిపోకూడదు. మట్టి పొడిగా అనిపించినప్పుడు మాత్రమే నీరు చల్లితే సరిపోతుంది.
మొక్క బాగా గుబురుగా పెరగాలంటే అప్పుడప్పుడు పైభాగాలను తుంచుతూ ఉండాలి.
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