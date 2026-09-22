Bracelet Designs: అమ్మాయిల చేతులకు అందాన్ని తెచ్చే బ్రేస్లేట్ డిజైన్లు

ఈ కడా డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. గాజులాగా ధరించొచ్చు. దానికి పర్పుల్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ చేతులకు మరింత అందంగా కనపడుతుంది.
కడా కి అందమైన నెమలి డిజైన్ ఉంది. ఇది మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. చేతులకు మరింత అందంగా కనపడుతుంది.
ఇది కూడా కడా డిజైన్. మధ్యలో ముత్యాలు, పూసలు, స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేశారు. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇది ఓపెన్ కడా డిజైన్. చేతులకు ధరించడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చూడటానికి కూడా ఇలాంటి డిజైన్ అందంగా కనపడుతుంది.
ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ కడా బ్రేస్లేట్ కూడా ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది. ట్రెడిషన్ దుస్తుల మీదకు దీనిని ట్రై చేయచ్చు.
బ్రేస్లేట్ కూడా డిఫరెంట్ గా కనిపించాలి అంటే.. ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. మోడ్రన్ దుస్తులకు కూడా సెట్ అవుతుంది.
ఈ ప్రదేశంలో ఉప్పును అస్సలు పెట్టకండి
Gold Earrings: డైలీవేర్కి ఈ కమ్మలు సూపర్గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి!
Printed Saree: ఆఫీస్ వేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూటయ్యే ప్రింటెడ్ చీరలు
Silver Anklet:భారత్ లో కాకుండా ఏదేశంలో మహిళలు పట్టీలు ధరిస్తారో తెలుసా