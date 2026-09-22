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ఈ ప్రదేశంలో ఉప్పును అస్సలు పెట్టకండి

life Sep 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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ఉప్పు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి

ఉప్పును సాక్షాత్తు 'లక్ష్మీదేవి' స్వరూపంగా చెబుతారు. సముద్రం నుంచి పుట్టడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా ఉప్పుకు ఎంతో పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. 

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ఉప్పును పారేయకండి!

లక్ష్మీ స్వరూపమైన ఉప్పును అమావాస్య రోజు, శుక్రవారం, మంగళవారం రోజుల్లో ఇంటి నుంచి బయట పారేయకూడదు. 

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ఉప్పుకు బదులు పటిక వాడండి

బాత్రూమ్‌లో నెగెటివ్ ఎనర్జీని బయటకు పంపడానికి ఉప్పు కంటే ‘పటిక’ వాడడం మంచిది. బాత్రూమ్‌లో ఉప్పును పెట్టడం మంచిది కాదు.

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పటికను ఎలా వాడాలి?

ఒక చిన్న గిన్నెలో పటిక ముక్కను ఉంచి బాత్రూమ్ మూలలో పెట్టండి. ఇది వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి, ఇంట్లోకి నెగెటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా అడ్డుకోవడానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

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ప్రశాంత జీవితానికి చిన్న మార్పు

పవిత్రమైన ఉప్పును కేవలం వంటకు, పూజా కార్యక్రమాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయండి. నెగెటివ్ ఎనర్జీని పోగొట్టడానికి పటికను వాడటం ద్వారా ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.

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