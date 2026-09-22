ఈ ప్రదేశంలో ఉప్పును అస్సలు పెట్టకండి

ఉప్పును సాక్షాత్తు 'లక్ష్మీదేవి' స్వరూపంగా చెబుతారు. సముద్రం నుంచి పుట్టడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా ఉప్పుకు ఎంతో పవిత్రమైన స్థానం ఉంది.
లక్ష్మీ స్వరూపమైన ఉప్పును అమావాస్య రోజు, శుక్రవారం, మంగళవారం రోజుల్లో ఇంటి నుంచి బయట పారేయకూడదు.
బాత్రూమ్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీని బయటకు పంపడానికి ఉప్పు కంటే ‘పటిక’ వాడడం మంచిది. బాత్రూమ్లో ఉప్పును పెట్టడం మంచిది కాదు.
ఒక చిన్న గిన్నెలో పటిక ముక్కను ఉంచి బాత్రూమ్ మూలలో పెట్టండి. ఇది వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి, ఇంట్లోకి నెగెటివ్ ఎనర్జీ రాకుండా అడ్డుకోవడానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
పవిత్రమైన ఉప్పును కేవలం వంటకు, పూజా కార్యక్రమాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయండి. నెగెటివ్ ఎనర్జీని పోగొట్టడానికి పటికను వాడటం ద్వారా ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.
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