Printed Saree: ఆఫీస్ వేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూటయ్యే ప్రింటెడ్ చీరలు

ఈ ఫోటోలో అలియా భట్ ఎల్లో ఫ్లవర్ ప్రింట్ ఉన్న తెలుపు రంగు షిఫాన్ చీర ధరించారు. సమ్మర్ కి ఈ చీర చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఆఫీస్ కి వేసుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
పింక్ ఫ్లవర్ ప్రింట్ ఉన్న ఈ మల్మల్ శారీ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ చీర మీకు 1000 రూపాయల లోపే దొరుకుతుంది. వైట్ బ్లౌజ్తో దీన్ని ధరించి సింపుల్ లుక్ సొంతం చేసుకోండి.
ప్లెయిన్ డిజైన్ వైట్ శారీస్లో ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. రోజ్ ప్రింట్ వైట్ ఆర్గెంజా శారీ మీ ఆఫీస్ లుక్ను మరింత క్లాసీగా మారుస్తుంది. మీ అభిరుచికి తగ్గట్లుగా నచ్చిన ప్రింట్ను ఎంచుకోవచ్చు
సిల్క్ బ్లెండ్ బ్రాడ్ బార్డర్ ప్రింట్ ఉన్న వైట్ శారీ మీకు లైట్వెయిట్లో కూడా దొరుకుతుంది. ఇందులో మీ లుక్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఈ చీరను మీరు ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
వైట్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ అద్భుతంగానే ఉంటుంది. ఆఫీస్కు వెళ్లేటప్పుడు సింపుల్ జ్యువెలరీతో దీన్ని స్టైల్ చేయండి.
ఈ సోబర్ పోల్కా ప్రింట్ వైట్ జార్జెట్ శారీని మీరు ముత్యాలు లేదా రూబీ స్టోన్ వర్క్ జ్యువెలరీతో ధరించవచ్చు. దీనికి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ జత చేయడం ద్వారా మీరు ఎలిగెంట్ లుక్ పొందవచ్చు.
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