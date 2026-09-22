రోజూ ఆఫీస్కి, కాలేజీకి లేదా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సింపుల్గా, అందంగా కనిపించాలంటే ఈ చిన్ని జుంకీలు బెస్ట్ ఆప్షన్. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ చెవులకు నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి ఏ వయసువారికైనా సెట్ అవుతాయి.
చిన్న చిన్న పూసలు పొదిగినట్లు ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ సింపుల్ గా క్లాసీగా ఉంటాయి. కుర్తీ, చీర, వెస్ట్రన్ వేర్.. ఏ అవుట్ఫిట్కైనా సులభంగా మ్యాచ్ అవుతాయి.
చిన్న సైజ్ జుంకీలు ట్రెడిషనల్ లుక్తో పాటు మోడ్రన్ టచ్ను కూడా ఇస్తాయి. రోజువారీ వినియోగానికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక.
3 లేయర్ జుంకీలు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని రోజూవారీగా పెట్టుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవడానికి కూడా బాగుంటాయి.
మినిమల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. మీ లుక్ కి ట్రెండీ టచ్ ఇస్తాయి. డైలీ వేర్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి.
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