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Victorian Set: పట్టు చీరలకు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యే విక్టోరియన్ సెట్స్

life Jul 31 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Arshis Jewellery
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మహా రాణి లుక్ ఇచ్చే జ్యూవెలరీ..

మల్టీ కలర్ స్టోన్స్, బీడ్స్  కాంబినేషన్ లో ఉండే ఇలాంటి విక్టోరియన్  జ్యూవెలరీ చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.  మహారాణి లుక్ రావడం పక్కా

Image credits: Arshis Jewellery
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ట్రెండీ విక్టోరియన్ నక్లెస్...

ప్రస్తుతం ఇలాంటి విక్టోరియన్ నక్లెస్ సెట్స్ చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి.  ఇవి మెడలో వేసుకుంటే చాలు.. మంచి రాయల్ లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Arshis Jewellery
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ఛేంజబుల్ నక్లెస్

ఈ నక్లెస్ మనం.. నచ్చిన కలర్ లోకి స్టోన్స్ మార్చుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ కలర్స్ లో అందిస్తారు. మ్యాచింగ్  ఏ కలర్ కావాలి అంటే.. ఆ కలర్ కి మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Arshis Jewellery
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కుందన్ విక్టోరియా నక్లెస్...

కుందన్స్ తో నిండి ఉన్న ఈ విక్టోరియన్ నెక్ సెట్  ఎలాంటి చీరలకు అయినా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Arshis Jewellery
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ఫ్లోరల్ డిజైన్ లో...

ఇది చూడటానికి సింపుల్ గా ఉంటుంది. కానీ… నైట్ పార్టీలకు చాలా బాగుంటుంది.  ఫ్లవర్స్, స్టోన్స్ కాంబినేషన్ లో ఈ నక్లెస్ డిజైన్ చేశారు.

Image credits: Arshis Jewellery
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హెవీ లుక్ ఇచ్చే చోకర్...

ఇలాంటి విక్టోరియన్ చోకర్ ఒక్కటైనా ఉండాల్సిందే. పట్టు చీరల మీదకు చాలా హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.  రాయల్ లుక్  వస్తుంది.

Image credits: Arshis Jewellery
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పర్పుల్ బీడ్స్ నక్లెస్..

ఈ చోకర్ కూడా చాలా మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. పర్పుల్ బీడ్స్ కాంబినేషనల్ లో ఉండే ఇలాంటి నక్లెస్ మెడకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Arshis Jewellery
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సింపుల్ లుక్ కోసం...

ఇలాంటి విక్టోరియన్ నక్లెస్  సింపుల్ గా కనిపించాలి అనుకున్నప్పుడు ట్రై చేయవచ్చు. నైట్ పార్టీలకు ఇలాంటి నక్లెస్ డిజైన్లు చాలా బాగుంటాయి..

Image credits: Arshis Jewellery

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