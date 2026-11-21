ఎరుపు రంగు రాళ్ల వరుస, మధ్యలో పువ్వు ఆకారపు పెండెంట్తో పాటు కింద వేలాడే లేత ఆకుపచ్చ పూసలు చాలా ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. లైట్ వెయిట్ నక్లెస్ కావాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
బంగారు పూసల వరుసలతో పాటు కింద వేలాడే పచ్చలు, ముత్యాల గుత్తులు ఈ చోకర్కు ఎంతో అందాన్నిస్తున్నాయి. మ్యాచింగ్ స్టడ్ ఇయర్రింగ్స్తో పట్టు చీరలపైకి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
తెల్లని ముత్యాలను వలలా అల్లి, కింద కెంపులు, ముదురు ఆకుపచ్చ పూసల డ్రాప్స్తో చేసిన ఈ నెక్లెస్ ఎంతో ఎలిగెంట్గా ఉంది. చీరలో హుందాగా, ప్రత్యేకంగా కనిపించడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
రెండు వరుసల ముత్యాల గొలుసుకు మధ్యలో నెలవంక ఆకారపు కెంపుల డిజైన్, ఆకుపచ్చ పూసలు చాలా అందంగా కుదిరాయి. చీరలపైకి కూడా ఈ ఫ్యూజన్ సెట్ బాగా సెట్ అవుతుంది.
కెంపులు, పచ్చలు, తెల్లని రాళ్లతో చేసిన ఈ హెవీ చోకర్ అంచున గుత్తులుగా వేలాడే ముత్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్నాయి. మెడ నిండుగా కనిపించాలనుకునే వారికి ఇది చక్కటి ఎంపిక.
మధ్యలో పెద్ద పచ్చ, దాని చుట్టూ కెంపులతో కూడిన ఈ యాంటిక్ ఫినిష్ చోకర్ అంచున ముత్యాల వరుస చాలా క్లాసీగా ఉంది. జతగా వచ్చిన ఫ్లోరల్ స్టడ్స్తో కలిపి వేసుకుంటే రాయల్ లుక్ సొంతమవుతుంది.
మధ్యలో పెద్ద కెంపు రాయి, చుట్టూ అన్కట్ కుందన్ రాళ్లు, ఆకుపచ్చ పూసలతో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ చాలా రిచ్గా కనిపిస్తోంది. పట్టు చీరలు, లెహంగాలపైకి ఈ సెట్ మంచి బ్రైడల్ లుక్ను ఇస్తుంది.
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