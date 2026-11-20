నల్లపూసల గొలుసుకు మధ్యలో సన్నని బంగారు బార్, దాని నుంచి వేలాడే మూడు చిన్న ఆకు ఆకారపు రాళ్ల లాకెట్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్నాయి. ఆఫీస్ వేర్ కి బెస్ట్.
పూ రేకులను విచ్చుకున్నట్లుగా అమర్చిన ఈ డిజైన్ చాలా ఫ్రెష్గా, యూనిక్గా కనిపిస్తోంది. రోజూవారీ వాడకంతో పాటు ప్రత్యేక సందర్భాలకు కూడా ఇది సులభంగా సరిపోతుంది.
రెండు ఆకు ఆకారపు మెరిసే రాళ్లను పక్కపక్కనే అమర్చిన ఈ పెండెంట్ చాలా మోడ్రన్గా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తోంది. నల్లపూసలు, గోల్డ్ చైన్ కాంబినేషన్తో క్లాసీ లుక్ ఇస్తోంది.
బంగారు గొలుసుపై నల్లపూసలు, బంగారు పూసలతో పాటు మధ్యలో పువ్వు ఆకారంలో మెరిసే రాళ్ల పెండెంట్, దాని కింద చిన్న డ్రాప్ లాకెట్ చాలా అందంగా ఉన్నాయి.
ఒకవైపు నల్లపూసలు, మరో వైపు చైన్ రెండింటినీ కలుపుతూ లాకెట్ ఉండటం వల్ల.. ఇది క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తుంది. మోడ్రన్ దుస్తులకు కూడా సూట్ అవుతుంది.
సన్నని బంగారు చైన్ కి కింద గ్రీన్, వైట్ స్టోన్స్ తో క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. అక్కడక్కడ నల్లపూసలు ఉన్న ఈ డిజైన్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
సింపుల్ చైన్ కి అక్కడక్కడ నల్లపూసలు, వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. మెడలో చాలా అందంగా కనపడుతుంది.
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