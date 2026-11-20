పెరుగులోని ప్రోబయోటిక్స్ పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. పేగుల లోపలి పొరను రక్షించడంతో పాటు కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం సమస్యలను తగ్గిస్తాయి.
పెరుగులో ఉండే పోషకాలు మన శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
కాల్షియం, ఫాస్పరస్ పుష్కలంగా ఉండే పెరుగు రోజూ తినడం వల్ల ఎముకల సాంద్రత పెరుగుతుంది. ఎముకలు బలంగా తయారవుతాయి.
పెరుగులో ఉండే ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ ఇస్తాయి. దీనివల్ల మనం ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకోకుండా బరువును కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు.
రోజూ పెరుగు తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ అదుపులో ఉంటాయి. తద్వారా గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.
పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్, ప్రోబయోటిక్స్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతాయి. చర్మం మీది మృతకణాలను సులభంగా తొలగస్తాయి.
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