Jhumka Designs: పట్టుచీరలకు మ్యాచింగ్ గోల్డ్ జుంకాలు..ఎంత బాగున్నాయో

పక్కన ఉన్న పసుపు పచ్చని పట్టు చీరకు సరిపోయేలా నెమలి డిజైన్తో కూడిన అందమైన మ్యాట్ ఫినిష్ జిమిక్కీలు
మధ్యలో పచ్చటి రత్నం, కింద అందమైన ముత్యాల పూసలతో కూడిన గ్రాండ్ టెంపుల్ జిమిక్కా డిజైన్ ఇది.
లక్ష్మీదేవి ప్రతిమతో కూడిన క్లాసిక్ గోల్డెన్ జిమిక్కీలు ఇవి. ట్రెడిషనల్ లుక్ కి అద్భుతంగా సెట్ అవుతాయి.
ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇచ్చే జుంకాలు ఇవి. పైన పూల డిజైన్.. కింద గోల్డ్ బాల్స్ తో కూడిన జుంకా డిజైన్. చెవులకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి.
ఈ అందమైన పీకాక్ డిజైన్ జుంకాలు మీ చెవులకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి. ఎరుపు, పచ్చ రంగు స్టోన్స్ తో అద్భుతమైన మ్యాట్ ఫినిషింగ్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఇది కంప్లీట్ టెంపుల్ జ్యూవెలరీ. గుడి ఆకారంలో డిజైన్ చేశారు. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. చీరల మీద చాలా బాగుంటాయి.
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