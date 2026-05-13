దారాల పట్టీలు అంటే రంగురంగుల దారాలతో తయారు చేస్తారు. వీటికి చిన్న చిన్న పెండెంట్లు, ముత్యాలు లేదా హ్యాంగింగ్ చార్మ్స్ జత చేస్తారు.
నల్ల దారంతో చేసిన పట్టీలు స్టైలిష్గా కనిపించడంతో పాటూ దిష్టి తగలకుండా కాపాడుతుందని నమ్ముతారు.
ఈవిల్ ఐ యాంక్లెట్స్ బాగా ట్రెండవుతున్నాయి. ఇవి చెడు దృష్టి నుంచి కాపాడతాయని నమ్ముతారు.
జీన్స్ లేదా స్కర్ట్లతో పాటు పట్టీలు ధరించాలనుకుంటే మల్టీ లేయర్ డిజైన్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
నీలి రంగు దారానికి సిల్వర్ చార్మ్స్ ఉన్న యాంక్లెట్వె చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. దీన్ని ఒక కాలికి పెట్టుకుంటే మరింత స్టైలిష్ లుక్ వస్తుంది.
డబుల్ లేయర్ బ్లాక్ థ్రెడ్తో వచ్చే ఈ పట్టీలు ఫుల్ ట్రెండింగ్లో ఉంది. దీని పై వరుసలో పూసలు, కింది వరుసలో సిల్వర్ పెండెంట్లు లేదా చిన్న చార్మ్స్ ఉంటాయి.
నల్ల దారానికి బంగారు పూసలు గుచ్చిన యాంక్లెట్ డిజైన్ కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది పాదాలకు అందమైన లుక్ ఇస్తాయి.
Gold Necklace: 5 గ్రాముల్లో అందమైన నెక్లెస్.. అదిరిపోయే డిజైన్లు
Anklet: స్టోన్ వర్క్ తో పట్టీలు.. పాదాలకే అందాన్ని తెస్తాయి
Blouse Designs: చీరల అందాన్నిరెట్టింపు చేసే బ్లౌజులు.. ఓ లుక్కేయండి!
Lehariya Sarees: చూడచక్కని రంగుల్లో లహరియా ప్రింట్ శారీస్.. ఇవిగో!