పఫ్ స్లీవ్స్, స్వేర్ నెక్, బటన్స్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఆన్ లైన్ లో దీని ధర రూ. 300 వరకు ఉంటుంది.
చిన్న చిన్న ప్రింట్ తో ఉన్న వైట్ కాటన్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. సమ్మర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ ని కాంట్రాస్ట్ కలర్ చీరలతో ట్రై చేయవచ్చు. సింపుల్ నెక్ సెట్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి బటర్ ఫ్లై డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. సింపుల్ చీరలకు కూడా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
కొటేషన్ ప్రింట్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజులు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. వీటిపై మనకు నచ్చిన కొటేషన్ ని ప్రింట్ చేయించుకోవచ్చు. ప్రత్యేక సందర్భాలకు చాలా బాగా సెట్ అవుతాయి.
మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునేవారికి డీప్ వి నెక్, స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ చాలా బాగుంటుంది. దీని ధర రూ. 200-300 వరకు ఉంటుంది.
పట్టు, బెనారసీ చీరలకు ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజులు చాలా బాగుంటాయి. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పూజలు, పండగలకు ఈ బ్లౌజులు పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.
