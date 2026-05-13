Gold Necklace: 5 గ్రాముల్లో అందమైన నెక్లెస్.. అదిరిపోయే డిజైన్లు

బంగారు నెక్లెస్ కొనాలని ఉందా? అయితే ఈ ట్విస్టెడ్ రోప్ ప్యాటర్న్ 5 గ్రాముల్లోనే లభిస్తుంది. ఇది బరువు తక్కువగా ఉన్నా, చూడటానికి సాలిడ్ గా ఉంటుంది.
5 గ్రాముల బంగారంలో ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ డిజైన్ హారం చేయించుకోవచ్చు. ఇందులో రెండు పలుచని గొలుసుల మధ్య చిన్న చిన్న పూసలు ఉంటాయి. చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది.
ఇలాంటి మోడల్ చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా.. మెడలో వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి మోడల్ డైలీవేర్ కి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
3 గ్రాముల గోల్డ్ డిజైన్లో ఇలాంటి పొడవాటి చైన్ నెక్లెస్లు మహిళలకు బాగా నచ్చుతాయి. సింపుల్ గా రెడీ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
ఇది చాలా అందమైన ఫ్లోరల్ హారం. ఇందులో ఫిలిగ్రీ వర్క్తో పాటు మీనాకారీ పనితనం కూడా ఉంది. దీనికి ఉన్న అందమైన ఫ్లవర్ లాకెట్ రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ డిజైన్ చాలా మోడ్రన్గా ఉంది. ఇందులో రకరకాల ఆకారాల్లో ఉన్న పువ్వులను ఒక గుత్తిలా పేర్చారు. ఇది మెడకు నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తుంది.
5 గ్రాముల బంగారు హారంలో ఇది చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇచ్చే డిజైన్. దీనిపై ఉన్న సూక్ష్మమైన నగిషీ, స్పైరల్ వర్క్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీకు ట్రెడిషనల్ వర్క్ ఇష్టమైతే, దీన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
