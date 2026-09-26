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Full Neck Blouse: మెడలో నక్లెస్ అవసరమే లేని ఫుల్ నెక్ బ్లౌజు డిజైన్లు

life Sep 26 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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లెహరియా పట్టీ బ్లౌజు..

ప్రతి మహిళ వార్డ్ రోబ్ లో ఉండాల్సిన మల్టీ కలర్ బ్లౌజు ఇది.  ఇదొక్కటి ఉంటే.. ఏచీరల మీదకు అయినా  పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి. లెహరియా పట్టీ బ్లౌజులు మీకు బడ్జెట్ లోనే దొరుకుతాయి. 

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మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్

రూ.200 నుంచి రూ.2000 ధరలో దొరికే మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజులు చీరలకు కొత్త కళను తెస్తాయి.  మీ వార్డ్‌రోబ్‌లో సిల్వర్ లేదా గోల్డెన్ మిర్రర్ బ్లౌజులను చేర్చుకోండి.

Image credits: Pinterest
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కాలర్ నెక్ డిజైన్..

కాలర్ నెక్ బ్లౌజులు ఎప్పుడూ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. చీర లేదా లెహంగా మీద గ్లామరస్‌గా కనిపించాలంటే ఈ డిజైన్ ఎంచుకోండి. వీటిని ఫుల్ నెక్ లేదా డీప్ నెక్ మోడల్స్‌లో కుట్టించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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ఎంబ్రాయిడరీ వెల్వెట్ బ్లౌజ్

మహిళల దగ్గర వెల్వెట్ బ్లౌజ్ కచ్చితంగా ఉండాలి. చీరైనా, లెహంగా అయినా ఇది ప్రాణం పోస్తుంది. మెడ దగ్గర హెవీ వర్క్ ఉండటం వల్ల, దీన్ని వేసుకుంటే ఇక నగల అవసరమే ఉండదు.

Image credits: Pinterest
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ఫ్లోరల్ వర్క్ బ్లౌజ్ డిజైన్

ప్రస్తుతం ఫ్లోరల్ వర్క్ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. పార్టీలో స్టన్నింగ్‌గా కనిపించాలంటే, రౌండ్ నెక్ మీద బ్రాసో ఫ్లోరల్ వర్క్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకోండి. కాంట్రాస్ట్ చీరలకు పర్ఫెక్ట్ .

Image credits: Pinterest
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గోల్డెన్ బ్లౌజ్ డిజైన్

పెళ్లిళ్లు, పండుగలకు గోల్డెన్ కలర్ ఎప్పుడూ బెస్ట్ ఛాయిస్. ప్రతిసారీ కొత్త బ్లౌజులు కొనే ఖర్చు తగ్గించుకోవాలంటే, రౌండ్ కాలర్‌తో ఒక మంచి గోల్డెన్ బ్లౌజ్ కుట్టించి పెట్టుకోండి.

Image credits: Pinterest
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జరీ వర్క్ బ్లౌజ్ డిజైన్

వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద జరీ వర్క్ బ్లౌజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. మెడ దగ్గర జరీ వర్క్ ఉన్న బ్లౌజును సింపుల్ చీరపై వేసుకుంటే దేవతలా మెరిసిపోతారు. దీనికి గాజులు, నగల అవసరం లేదు.

Image credits: Pinterest

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