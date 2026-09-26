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సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ ని రోజూ తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

life Sep 26 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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గుండె ఆరోగ్యం

సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ లో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.

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ఎముకల ఆరోగ్యం

సన్ ఫ్లవర్ విత్తనాల్లో మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం లాంటి ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి మంచివి.

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డయాబెటీస్

ఫైబర్, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే ఈ పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ. డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక. 

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రోగనిరోధక శక్తి

సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ లో సెలీనియం, జింక్, విటమిన్ E వంటివి ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. 

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మెరుగైన జీర్ణక్రియ

సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది. 

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బరువు నియంత్రణకు..

సన్ ఫ్లవర్ గింజల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులోని విటమిన్ E, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి మేలు చేస్తాయి.

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