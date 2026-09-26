సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ లో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.
సన్ ఫ్లవర్ విత్తనాల్లో మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం లాంటి ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి మంచివి.
ఫైబర్, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే ఈ పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ. డయాబెటీస్ ఉన్నవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.
సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ లో సెలీనియం, జింక్, విటమిన్ E వంటివి ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది.
సన్ ఫ్లవర్ గింజల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులోని విటమిన్ E, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మానికి మేలు చేస్తాయి.
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