Telugu

ఆఫీస్ పార్టీలో అదిరిపోవాలంటే.. ఈ 6 పాయల్ చోకర్స్ ట్రై చేయండి

ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్‌కు అనుగుణంగా పాయల్ చోకర్లు ఇప్పుడు కొత్త వెర్షన్‌లో వస్తున్నాయి. ఆఫీస్ పార్టీలలో హుందాగా, స్టైలిష్‌గా కనిపించాలనుకునే వారి కోసం ఈ 6 లేటెస్ట్ డిజైన్లు ఉన్నాయి.

life May 13 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pinterest
దారాలతో పాయల్ చోకర్

హ్యాండ్‌మేడ్ ఫ్యాషన్‌కు ఆదరణ పెరగడంతో దారాలతో అల్లిన పాయల్ చోకర్లు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఆరెంజ్ కలర్ చోకర్‌ను సింపుల్ వైట్ షర్ట్ లేదా లైట్ గ్రే కుర్తా మీద ధరిస్తే మీ లుక్‌ను అదరహో.

Image credits: pinterest
కుందన్ పాయల్ చోకర్

కుందన్ పాయల్ చోకర్ మెడకు ప్రత్యేక అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇలాంటి చోకర్లకు అమ్మాయిలు ఫిదా అయిపోతారు. పార్టీలలో చీరలతో పాటు వీటిని స్టైల్ చేయవచ్చు.

Image credits: facebook
ఘుంగ్రూ పాయల్ చోకర్

ఆఫీసులకు వెళ్లే అమ్మాయిలు ఘుంగ్రూలు ఉన్న పాయల్ చోకర్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. పార్టీలకు, చిన్న ఫంక్షన్లకు కూడా స్టైల్ చేయవచ్చు. సూట్-శారీ లేదా వెస్ట్రన్ డ్రెస్‌పై కూడా ధరించవచ్చు.

Image credits: pinterest
ముత్యాల పాయల్ చోకర్

ఈ రోజుల్లో ముత్యాల పాయల్ చోకర్లకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ రకమైన చోకర్‌లో మెడ అందాన్ని పెంచే చిన్న తెల్లని ముత్యాలు ఉంటాయి. వీటిని ఆఫీస్ పార్టీలకు కూడా ధరించవచ్చు.
Image credits: instagram
పింక్ స్టోన్ పాయల్ చోకర్

పింక్ స్టోన్స్ ఉన్న పాయల్ చోకర్లను మహిళలు ప్రత్యేక పార్టీలకు స్టైల్ చేయవచ్చు. ఈ రకమైన చోకర్‌లో మెడ అందాన్ని పెంచే చిన్న, ఫ్లోరల్ డిజైన్ స్టోన్స్ ఉంటాయి.
Image credits: instagram
సిల్వర్ బ్లాక్ మెటల్ పాయల్ చోకర్

సిల్వర్ బ్లాక్ మెటల్ పాయల్ చోకర్లను అమ్మాయిలు రోజువారీగా ధరించడానికి ఇష్టపడతారు. మార్కెట్‌లో ఈ రకమైన చోకర్‌కు చాలా డిమాండ్ ఉంది. వీటిని జీన్స్ లేదా సల్వార్ సూట్‌పై కూడా ధరించవచ్చు.
Image credits: instagram

