ఫ్యాషన్ ట్రెండ్స్కు అనుగుణంగా పాయల్ చోకర్లు ఇప్పుడు కొత్త వెర్షన్లో వస్తున్నాయి. ఆఫీస్ పార్టీలలో హుందాగా, స్టైలిష్గా కనిపించాలనుకునే వారి కోసం ఈ 6 లేటెస్ట్ డిజైన్లు ఉన్నాయి.
హ్యాండ్మేడ్ ఫ్యాషన్కు ఆదరణ పెరగడంతో దారాలతో అల్లిన పాయల్ చోకర్లు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఆరెంజ్ కలర్ చోకర్ను సింపుల్ వైట్ షర్ట్ లేదా లైట్ గ్రే కుర్తా మీద ధరిస్తే మీ లుక్ను అదరహో.
కుందన్ పాయల్ చోకర్ మెడకు ప్రత్యేక అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇలాంటి చోకర్లకు అమ్మాయిలు ఫిదా అయిపోతారు. పార్టీలలో చీరలతో పాటు వీటిని స్టైల్ చేయవచ్చు.
ఆఫీసులకు వెళ్లే అమ్మాయిలు ఘుంగ్రూలు ఉన్న పాయల్ చోకర్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. పార్టీలకు, చిన్న ఫంక్షన్లకు కూడా స్టైల్ చేయవచ్చు. సూట్-శారీ లేదా వెస్ట్రన్ డ్రెస్పై కూడా ధరించవచ్చు.
