అమ్మాయిలు వేసుకునే డ్రెస్సుల్లో కుర్తీ డిజైన్లు, కుర్తా సెట్లు రెండూ ఫేమసే. చాలామంది ఈ రెండూ ఒకటే అనుకుంటారు. కానీ ఈ రెండింటికీ మధ్య తేడా ఉంది.
కుర్తాను ఆడవాళ్లతో పాటూ మగవాళ్లు కూడా ధరిస్తారు. ఇది సాధారణంగా చాలా పొడవుగా, మోకాళ్ల కిందకు వస్తుంది. దీన్ని చూడీదార్, లెగ్గింగ్, పలాజో, సల్వార్ లేదా జీన్స్తో జత చేసి వేసుకోవచ్చు.
కుర్తీ అనేది పొడవు తక్కువగా, బాడీకి ఫిట్గా ఉంటుంది. వీటిని ఎక్కువగా జీన్స్, స్కర్ట్స్తో వేసుకుంటారు. కుర్తాలతో పోలిస్తే ఇవి తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి.
కుర్తాను రోజూ వేసుకోవడంతో పాటు పెళ్లిళ్లు, పండుగలు లేదా ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనూ ఎంచుకోవచ్చు. ఎంబ్రాయిడరీ, ప్రింట్లు, రకరకాల ఫ్యాబ్రిక్లపై వేలకొద్దీ డిజైన్లు లభిస్తాయి.
కుర్తాలాగా కుర్తీలపై హెవీ వర్క్ ఉండదు. ఇవి కాలేజీ, ఆఫీస్ లకు వేసుకుంటారు. ఇప్పటి యువతరం వీటిని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతోంది.
కుర్తా పొడవుగా, కుర్తీ పొట్టిగా ఉంటుంది. కుర్తా వదులుగా, కుర్తీ టైట్గా ఉంటుంది.
కుర్తాకు చాలా పాత చరిత్ర ఉంది. ఇది పర్షియా నుంచి భారతదేశానికి వచ్చిందని చెప్పుకుంటారు. మొదట్లో దీన్ని మగవాళ్లు వేసుకునేవారు . కానీ ఇప్పుడు ఆడవాళ్లు వేసుకుంటున్నారు.
Readymade Saree: ఈ రెడీమేడ్ చీరలను రెండు నిమిషాల్లో కట్టేసుకోవచ్చు
Cotton Suits:సమ్మర్ కి కంఫర్ట్ ఇచ్చే ట్రెండీ కాటన్ డ్రెస్సులు
Gold Chain: క్యూట్ డిజైన్ లో బంగారు చైన్.. వెయిట్ కూడా తక్కువే!
ఏమిటీ.. రూ.3 లక్షల కోట్ల ఆస్తిపాస్తులున్న ఈమెకు ప్రభుత్వ పెన్షనా..!