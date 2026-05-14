ఫిష్ డిజైన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సన్నటి దారం లాంటి చైన్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడని వారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. చాలా తక్కువ గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
బటర్ ఫ్లై లాకెట్ ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ చైన్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. 5-8 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
హార్ట్ షాప్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సన్నటి తీగ లాంటి చైన్ సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. ఫ్యాషన్ ఇష్టపడే మహిళలకు ఇది మంచి ఎంపిక. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
కేబుల్ డిజైన్ చైన్ విత్ లెటర్ లాకెట్.. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ డిజైన్ మెడకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. 8-10 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
స్టోన్స్ పొదిగిన స్టైలిష్ లాకెట్ విత్ రోప్ డిజైన్ చైన్ వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. 10 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
స్టోన్స్ పొదిగిన లాకెట్ తో ఉన్న ఈ బాక్స్ డిజైన్ చైన్ సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
